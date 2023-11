Come realizzare una torta di pannolini fai da te

V olete fare un regalo originale per la nascita di un bambino? Che ne dite allora di una spiritosa torta di pannolini a tre piani? Si tratta di una creazione che potete realizzare in autonomia. Decidete il colore della vostra torta e lo stile che volete seguire, procuratevi i materiali necessari e mettetevi all'opera.

Materiali e strumenti

70 pannolini, taglia 3

Un pezzo di cartone

Una bella bottiglia

Forbici e spilli

70 piccoli elastici, circa 3 cm

8 elastici grandi, circa 8 cm

Carta da regalo

Stoffe, nastri e fiocchi colorati

Piccoli regali per neonati

Procedimento

Per prima cosa occupatevi della base della torta. Procuratevi un cartone spesso e ritagliate un cerchio dal diametro di circa 35 centimetri. Per rendere esteticamente più bello il cartone, rivestitelo con della carta da regalo abbinata al colore scelto per la torta.

Una volta realizzata la base, iniziate ad arrotolare i pannolini. Vanno prima aperti e rivoltati e poi arrotolati, prestando attenzione che il lato con le stampe rimanga verso l’interno. In questo modo avrete 70 pannolini uguali e bianchi. Fissate ogni rotolo con un piccolo elastico in modo che il pannolino mantenga questa forma e non si riapra.

Ora è il momento di impilare i pannolini, partendo dal primo piano. Prima di procedere con i pannolini, però, posizionate una bottiglia nel centro della base per la torta: la vostra costruzione sarà più solida e stabile. Una volta posizionata la bottiglia, passatele intorno un grande elastico e iniziate poi con la prima fila di pannolini, che dovrete infilare tra la bottiglia e l’elastico. Così avrete un primo strato di pannolini posizionato intorno alla bottiglia. A questa prima fila ne vanno aggiunte altre due. Dovete semplicemente ripetere la stessa procedura: infilate il secondo strato di pannolini tra la prima fila e l’elastico. Nello stesso modo potete realizzare anche il terzo strato. Il primo piano della torta, con 42 pannolini utilizzati, è finito. Realizzare il secondo e il terzo piano con la stessa procedura, ma con un numero inferiore di pannolini: 22 per il secondo piano e 6 per il terzo).

Non vi resta che decorare la vostra torta di pannolini. Prendete un nastro di stoffa abbastanza largo e tagliate una striscia sufficientemente lunga per circondare l’intera torta. Avvolgetelo quindi intorno ai pannolini del primo piano, in modo da nascondere gli elastici utilizzati. Potete fermare il nastro con degli spilli o con un fiocco. Per rendere la torta più elegante e raffinata, provate ad utilizzare due nastri di colori differenti e con colori abbinati, facendo in modo che il nastro più largo si trovi sotto quello più stretto.

In cima alla torta potete collocare un peluche, un biberon o delle scarpine da neonato o realizzare un piccolo festone di bandierine con il nome del bimbo. Con l’aggiunta di un filo e un paio di cannucce di carta, la vostra decorazione per la cima della torta sarà pronta nel giro di pochi minuti.