Come realizzare un vaso porta oggetti con i tappi di plastica

I tappi di plastica, riciclabili al cento per cento, possono essere riutilizzati con grande facilità. Uno tra i tanti modi per farlo è usarli per creare un vaso porta oggetti. Ecco cosa vi serve e come realizzare questo lavoretto in autonomia.

Materiali e strumenti

40/50 tappi di plastica di diversi colori

colla a caldo

Procedimento

Prendete i tappi colorati e impilateli con la colla a caldo, l’uno sull’altro. Alla base posizionate una serie corposa di tappi per dare la forma al vostro vaso portaoggetti. Potete realizzarlo tondo o con una base quadrata o ancora rettangolare. Per quanto riguarda l’altezza, stabilite a seconda del vostro gusto e delle vostre esigenze quanto elevare il vostro muro di tappi. Potete realizzare il vaso utilizzando tappi dello stesso colore oppure giocare creando un mix con tappi di colori diversi.