Come recuperare una maglia infeltrita

S e dopo un lavaggio in lavatrice la tua maglia risulta infeltrita, non disperare! Esistono alcuni rimedi che potrebbero aiutarti a recuperarla. Ecco alcune soluzioni da provare.

Latte e acqua

Immergi la maglia infeltrita in una miscela di latte e acqua mescolati in parti uguali e lasciala a bagno per un paio d’ore.

Risciacqua con l’ammorbidente.

Il latte agirà come uno sfeltrante naturale.

Una volta asciutto, puoi stirare la maglia di lana infeltrita con il vapore per allargarne le fibre.

Acqua calda e ammorbidente

Immergi la maglia infeltrita in acqua molto calda a circa 80 gradi.

Aggiungi un tappo di ammorbidente concentrato.

Lascia in ammollo tutta la notte.

La mattina seguente, risciacqua delicatamente e aiutati con le mani a distendere la maglia.

Balsamo per capelli

Prepara una miscela in una bacinella con acqua tiepida sufficiente a coprire la maglia.

Aggiungi al balsamo per capelli, il succo di un limone e aceto di mele.

Immergi la maglia infeltrita per un paio d’ore.

Risciacqua e lascia asciugare la maglia senza strizzarla.