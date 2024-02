Come recuperare piatti sbeccati: 4 idee creative

R ecuperare piatti sbeccati può essere un modo divertente e creativo per dare nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Ecco alcune idee originali per trasformare i piatti rotti o sbeccati.

Quadri artistici

I piatti piani e senza fantasie possono diventare veri e propri quadri. Utilizza mascherine da stencil e vernice acrilica per creare disegni sul fondo di ogni piatto. Per un tocco brillante, applica una vernice trasparente sopra il disegno. Puoi anche utilizzare pennarelli per ceramica per disegnare a mano libera. Applica un gancetto sul retro e appendi i tuoi “piatti artistici” al muro.

Mosaico d’arte

Conserva i pezzi di piatti rotti in diversi colori. Quando ne hai abbastanza, crea un mosaico incollando i pezzetti su un supporto di cartone rigido. Puoi rivestire un vecchio portafoto o creare una cornice originale.

Orologio da parete

Utilizza un piatto sbeccato come base per un orologio da parete. Fora un buco nel centro del piatto con una punta da 1 cm per ceramica e monta un movimento al quarzo con lancette. Aggiungi numeri o segni per indicare le ore e avrai un orologio unico.

Vassoio decorativo

Incolla pezzi di piatti rotti su un vassoio di legno o metallo per creare un design unico. Puoi usarlo come centrotavola o come base per oggetti decorativi.