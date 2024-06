Come recuperare una tovaglia bucata

H ai una tovaglia molto bella ma non la utilizzi più perché si è bucata? Ecco come recuperarla in pochi passaggi.

Occorrente

Tovaglia strappata

Nastro o tessuto di scarto

Ferro da stiro

Spilli

Macchina da cucire (opzionale)

Filo del colore della tovaglia

Procedimento

Taglia un pezzo di nastro o tessuto di scarto in modo che sia 2,5 cm più lungo della lunghezza dello strappo.

Stira la tovaglia e girala. Fissa il nastro o il tessuto sul rovescio della stoffa con gli spilli.

Usa il punto zig-zag della tua macchina da cucire per cucire direttamente sopra lo strappo. Prenditi il tuo tempo e assicurati che il punto afferri entrambi i lati dello strappo. Se non hai una macchina da cucire, puoi usare il punto festone per ottenere lo stesso effetto.

Stira nuovamente la tovaglia con il ferro da stiro per fissare i punti. Ora sei pronta per sfoggiarla nuovamente.