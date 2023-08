Come riciclare le lattine: tre idee

T ra birra, Coca-Cola e bevande gassate varie, ogni settimana vi trovare a buttare un'enorme quantità di lattine in alluminio? Forse non sapete che si tratta di un materiale facilmente riciclabile. Ecco tre idee per riutilizzarlo.

Portapenne

Dipinte in tinta unita o decorate a vostro piacere, le lattine vuote si trasformano con facilità in utilissimi portapenne dove inserire tutti gli utensili per la scuola di vostro figlio.

Lanterne

Le lattine possono diventare in poche mosse delle bellissime lanterne da posizionare ovunque vogliate per creare un’atmosfera romantica.

Vasetti per le piante

Potete riciclare le lattine anche facendole diventare dei carinissimi vasetti per le piante da tenere all’aperto come in casa.