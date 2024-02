Come riutilizzare le calze rotte

S e ti piace il fai da te, un modo per metterti alla prova è dare vita a un paio di calze rotte. Ecco alcune idee creative per riutilizzare.

Contro la polvere e le macchie

Le proprietà elettrostatiche del nylon rendono le calze ideali per spolverare superfici. Taglia una gamba dei collant e indossala come un guanto per rimuovere la polvere da mobili e suppellettili.

Arrotola una gamba su una scopa per eliminare ragnatele dai muri o raccogliere capelli e peli di animali dal pavimento.

Per rimuovere aloni dalle superfici in acciaio, versa bicarbonato e qualche goccia di limone nella parte finale del collant e chiudilo con un nodo. Dopo averlo inumidito, diventerà un’ottima spugna.

Paraspifferi

Taglia una gamba di calze di nylon o microfibra e riempila con vecchi stracci (preferibilmente di lana). Chiudi l’estremità con un nodo per ottenere un “salsicciotto” che impedisce all’aria gelida di entrare sotto la porta. Se usi calze colorate, darai un tocco di colore alla tua casa.

Protezione per gli abiti

Riempi mezza calza con scaglie di sapone di Marsiglia e strofinala sulle macchie dei vestiti prima di lavarli in lavatrice.

Proteggi i capi delicati infilandoli nei collant durante il lavaggio.

Utilizza calze smagliate o rovinate come “seconde corde” per stendere i vestiti senza lasciare segni delle mollette.

Profumare armadi e cassetti

Riempi le estremità delle calze rotte con fiori essiccati di lavanda o rosa e qualche goccia di olio essenziale. Puoi utilizzarle come sacchettini profumati per cassetti o armadi.