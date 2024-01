Come togliere i residui di terra dal pavimento

S e il pavimento di casa è sporco di terra, ecco alcuni passaggi che puoi seguire per rimuovere i residui e pulirlo adeguatamente.

Procedimento

Per prima cosa, utilizza una spazzola rigida per rimuovere la terra secca e i detriti più grossi.

Prepara una soluzione, mescolando acqua calda e detergente per pavimenti in parti uguali in un secchio.

Utilizza un panno o una scopa con setole morbide per applicare la soluzione sul pavimento.

Lascia che il detergente agisca per alcuni minuti per sciogliere lo sporco incrostato.

Utilizza un panno pulito o un mop per risciacquare il pavimento con acqua pulita. Assicurati di eliminare completamente il detergente.

Asciuga il pavimento con un panno asciutto o lascialo asciugare naturalmente all’aria.