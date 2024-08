Leggi anche Come igienizzare le coperte senza lavarle

Bicarbonato e aceto

Cospargi l’interno delle scarpe con il bicarbonato di sodio e lascialo agire per tutta la notte. Al mattino, scuoti l’eccesso. Il bicarbonato neutralizza gli odori e assorbe l’umidità.

In alternativa, mescola parti uguali di acqua e aceto bianco in un flacone spray. Spruzza la soluzione all’interno delle scarpe e lasciale asciugare all’aria. L’aceto è un disinfettante e deodorante naturale.

Oli essenziali e alcol

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale (come tea tree o lavanda) alle solette. Questi oli hanno proprietà antibatteriche naturali e lasciano un profumo piacevole.

Un altro metodo valido? Spruzza o strofina alcol all’interno delle scarpe. L’alcol uccide i batteri e si asciuga rapidamente, aiutando a eliminare gli odori.

Freezer e luce solare

Metti le scarpe in un sacchetto di plastica e riponile nel congelatore per tutta la notte. La bassa temperatura uccide i batteri che causano gli odori.

O ancora, lascia le scarpe al sole per alcune ore. La luce solare ha proprietà naturali e aiuta ad asciugare l’umidità.

Foglietti per asciugatrice

Non è finita qui. Puoi igienizzare le scarpe maleodoranti senza lavarle anche inserendo dei foglietti per asciugatrice all’interno delle calzature. Lasciali agire per tutta la notte. Aiutano ad assorbire gli odori e lasciano un profumo fresco.