Da Kendall Jenner a Paris Hilton, i travestimenti delle star per Halloween

L a notte più paurosa dell'anno è una faccenda seria per le celebrities che fanno a gara per sfoggiare il costume più originale…

È arrivata la notte più spaventosa dell’anno e le celebrities non vedevano l’ora. Halloween è una cosa seria a Hollywood e molti di loro fanno a gara per sfoggiare il travestimento più originale. C’è chi punta su sangue e terrore, chi opta per i travestimenti di coppia o chi ancora si lascia ispirare dagli idoli del passato… e del presente! Già dallo scorso fine settimana, sono stati organizzati party a tema ed eventi per festeggiare la ricorrenza. E Instagram è sempre più invasa da post sul tema.

Paris Hilton in versione Britney Spears

Uno degli appuntamenti più attesi di Halloween tra le star, è sicuramente il party di Casamigos a Los Angeles. Per l’occasione, Paris Hilton ha scelto di trasformarsi in Britney Spears indossando il costume blu da hostess del celebre video di “Toxic”. “Un tributo alla nostra regina”, ha scritto l’ereditiera sui social.

Megan Fox e Machine Gun Kelly come Kill Bill

Alla festa sono arrivati mano nella mano anche Megan Fox e il rapper MGK (Machine Gun Kelly), travestiti invece da personaggi del film Kill Bill.

L’Halloween della famiglia Crawford-Gerber

Al party di Casamigos a Los Angeles, i fotografi si sono scatenati anche con la famiglia Crawford-Gerber. Cindy Crawford e il marito Rande Gerber si sono lasciati ispirare da Olivia Newton-John e John Travolta in Grease. Mentre la loro figlia, Kaia Gerber e il fidanzato Austin Butler sono stati molto più originali e hanno preso l’illuminazione dal mondo dell’arte: nei panni di Andy Warhol lui, nel ruolo della musa ispiratrice dell’artista, Edie Sedgwick, lei.

L’Halloween del clan Kardashian

Anche per il clan Kardashian Halloween viene preso molto sul serio. Molto ironico il travestimento di Kourtney Kardashian, al settimo mese di gravidanza. È stato proprio il pancione a ispirarla. L’influencer ha scelto di trasformarsi nella sorella Kim quando era in attesa della figlia North nel 2013, indossando lo stesso abito sfoggiato in occasione del Met Gala di quell’anno.

Kendall Jenner in versione Marylin

La sorellastra Kendall Jenner invece ha scelto di diventare Marilyn Monroe per una sera. La sua lunga chioma brunette ha lasciato spazio alla parrucca biondo platino in perfetto stile anni ’50. Anche il make-up ricalca quello della diva americana con il neo finto posizionato sulla guancia sinistra.

I Bieber Flintstones per Halloween

Travestimento di coppia per Justin e Hailey Bieber. Per il party di Halloween di Vas Morgan e Michael Braun, marito e moglie hanno vestito i panni di Fred Flintstone e di sua figlia Pebbles.

Demi Lovato diventa Biancaneve

C’è il tema delle favole nel travestimento di Demi Lovato. La cantante è diventata una sexy Biancaneve per il party a Los Angeles.

Tiziano Ferro polpo e papà speciale

Si è lasciato contagiare dall’atmosfera di Halloween dominante oltreoceano anche Tiziano Ferro. Il cantante manda su Instagram una cartolina da Los Angeles, mentre cammina, mascherato da polpo, in compagnia dei due figli.

I Ferragnez “Super Mario family”

E in Italia? Non poteva mancare nella rassegna dei travestimenti delle star, quello scelto dai Ferragnez. La famiglia si è trasformata nella “Super Mario family”: al rapper è toccato il ruolo di funghetto, mentre Leone è Super Mario, Chiara veste i panni di Luigi e la piccola Vittoria ha voluto un abito rosa da principessa Peach.