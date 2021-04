N on sono più i TG la principale fonte di informazione ma il web: ecco le migliori app che dovresti scaricare per restare aggiornata su ciò che accade nel mondo.

Un tempo erano i TG a dare le informazioni ad orari stabiliti ora sono le app per leggere notizie ad informarci; le news corrono veloci e se si vuole essere davvero aggiornati e sempre sul pezzo è importante utilizzare app e social che forniscono in diretta le news non solo dall’Italia ma da tutto il mondo.

Se volete restare aggiornata, in questo post ti mostriamo quali sono le migliori app per leggere le notizie del giorno e sapere tutto ma proprio tutto quello che c’è da sapere sull’attualità ma anche sul gossip.

Se c’è uno strumento da cui non ci separiamo mai è senza dubbio lo smartphone, per questo motivo rispetto alla TV è un mezzo utilissimo per scoprire le notizie live: mentre tra i social trionfa Twitter, utilizzato anche dai giornalisti per lanciare brevi comunicazioni, ci sono numerose app sia gratuite che a pagamento che forniscono l’accesso a tutte le notizie più importanti dal mondo.

Flipboard

La prima app che vogliamo segnalarvi è Flipboard: disponibile sia per Android che per iOs viene apprezzata perché facile da utilizzare, estremamente intuitiva e perché presenta un’interfaccia veloce e graficamente accattivante.

Tra le caratteristiche principali di Flipboard rispetto ad altre app c’è quella di mostrare la news su un’intera schermata, dando grandi anticipazioni dell’articolo. Al momento in cui ti loggherete per la prima volta dovrete compilare una serie di domande tra cui quelle sui vostri interessi per poter personalizzare le notizie visibili.

Google News

Tra le app per leggere notizie senza dubbio imperdibile è Google News: non solo è una delle più popolari ma è anche una delle più complete.

Facile da utilizzare e intuitiva come tutti i prodotti Google, l’app di news è totalmente gratuita ma prevede l’inserimento di alcuni banner pubblicitari. Oltre ad una vera e propria rassegna stampa che potete personalizzare in base ai vostri interessi, potrete trovare previsioni meteo e notizie locali.

News Republic

Utilizzabile sia per sistemi Apple che Android, News Republic è una delle app di informazione più popolari. L’applicazione estremamente facile da utilizzare è gratuita e suddivide le notizie nella scheda “per te” in quella “video” e in quella “sport”. Oltre a ciò è presente una barra di ricerca dove potrete digitare parole chiave su specifici argomenti di vostro interesse.

Tra le funzioni interessanti di News Republic c’è quello di poter collegare i profili social, in questo modo è possibile aggiungere commenti e interagire leggendo anche quelli lasciati da altri. Inoltre potrete partecipare in modo attivo alla community rispondendo a sondaggi e questionari pubblicati dall’app stessa.

Feedly

Altra app per leggere notizie è Feedly, si tratta di un sistema con supporto ai feed RSS che vi consente di leggere notizie personalizzate a seconda dei vostri interessi, selezionando quindi non solo le categorie di tuo gusto ma anche le fonti che ritieni più affidabili.

Ansa Mobile

Il lavoro di Ansa non ha bisogno di presentazioni. La prima agenzia di informazione multimediale in Italia e in un’ottima posizione anche per le news mondiali; Ansa è disponibile in formato gratuito non solo su desktop ma anche per dispositivi mobile Android e Apple.

Le categorie sono quelle a cui ANSA ci ha abituato, con un accesso alle news rapide e brevi in diretta ma potendo accedere poi anche a comunicati stampa e approfondimenti appena disponibili.

Microsoft News

Simile a Google News per stile e funzionamento, Microsoft News è l’app ufficiale di Microsoft che non solo vi fornisce accesso alle ultime notizie in diretta ma impara anche a conoscere le vostre abitudini di lettura e i vostri gusti, personalizzando la home e dandoti accesso alle informazioni che cerchi.

AGI Prima

AGI Prima è un’altra app utile per chi desidera restare informato leggendo notizie aggiornate e verificate. La cosa curiosa è che AGI è un’app interessantissima disponibile sia per Android che Apple in grado di aprirti le porte delle redazioni giornalistiche.

Per chi non la conoscesse, AGI è un’agenzia che fornisce i testi prima che diventino notizia, si tratta quindi di un intermediario tra le fonti e i giornali. Le notizie sono fredde ma verificate e si spazia tra argomenti di attualità, economia, finanza e politica mantenendo l’occhio anche sugli esteri.

The New York Times

L’app del New York Times è una delle più amate all’estero ma è estremamente popolare anche in Italia; sicuramente serve conoscere la lingua inglese per consultarla ma è un ottimo strumento per chi cerca informazioni approfondite non solo europee. A completare gli articoli ci sono anche video e audio che forniscono maggiori spunti di riflessione.

The Week

L’ultima app che vi segnaliamo è The Week, un software internazionale che raccoglie le notizie provenienti da tutto il mondo ed è ottima per chi cerca un approfondimento verificato e interessante sugli esteri.

A differenza di alcuni media italiani che si focalizzano soprattutto sulla politica nazionale, in The Week troverete news da tutto il mondo ma soprattutto un grande approfondimento per classifiche ed elenchi.