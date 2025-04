Ariete

Dimostrate di possedere sempre una certa dose di ottimismo, comportandovi in modo costruttivo e fiducioso. Solo così potrete rendere facile un’intesa.

Toro

Potrebbe essere un momento ideale per fare, per risolvere e per sbrigare certe questioni che sono lì da tempo. Perché avrete voglia e tempo per gestire tutto.

Gemelli

Giove, dal vostro segno, si connette ad una Luna leggerissima, gentile. Una vera promessa di persone e di programmi che funzionano, che vi fanno stare bene.

Cancro

Sarete in vena di credere a qualcosa di invisibile, di nascosto, trovando spunti e incoraggiamenti per fare di meglio. Non fatevi troppe domande e agite.

Leone

Siate gentili con voi stessi e con gli altri per dare ragione ad una speranza, per non smettere di credere in certe complicità, nelle migliori occasioni per costruire.

Vergine

Prendetevi cura di qualcuno, dimostrando comprensione e collaborazione, perché il vostro gesto sarà particolarmente apprezzato. Basterà poco per cambiare molto.

Bilancia

Bellissima questa Luna, nel vostro segno, che si connette al grande Giove, regalandovi slanci di passione e di entusiasmo che vi faranno compagnia. Sotto un bel cielo.

Scorpione

Avrete voglia di sentirvi liberi, di poter credere e fare solo le cose che amate, che vi danno gioia e entusiasmo. Stando lontani da tutto ciò che pesa.

Sagittario

A volte, per poter stare bene con gli altri, serve sognare, inventare e credere in qualcosa di bello. Proprio quello che le stelle vi suggeriscono di fare.

Capricorno

Non potrete non dare importanza a chi si impegna per fare piccole cose, dimostrandovi di avere a cuore certe questioni. E voi apprezzerete il suo sforzo.

Acquario

Luna e Giove si parlano dal trigono rendendo facile l’ottimismo, la giusta e necessaria fiducia per fare ogni cosa, per ottenere ciò che desiderate. E non è poco.

Pesci

Vi piacerà il modo con cui qualcuno farà qualcosa, con cui gli altri si impegneranno. Perché vi sentirete capiti e sostenuti, mai esclusi da un progetto.