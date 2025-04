Ariete

Mercurio vi rende particolarmente loquaci, capaci insomma di dire e di spiegare ogni cosa, sempre interessati agli scambi e ai confronti. Dialogare vi piacerà.

Toro

Questa giovanissima Luna vi spingerà a ricercare cose nuove e diverse, a scoprire altre possibilità per fare ciò che sentite giusto, importante. Non ponetevi limiti.

Gemelli

Tenete ferma la mente sul futuro, sulle cose che potreste incontrare con un po’ di tenacia, senza mai smettere di credere in quello che volete. Siate ottimisti.

Cancro

Dovrete lavorare spesso di fantasia, forse per immaginare qualcosa di migliore, forse per non sprecare occasioni e possibilità, così da abbracciare la fortuna.

Leone

Provate a guardare agli impegni e al lavoro con occhi diversi, uscendo per un attimo dalla vostra comfort zone e immaginando altre possibilità. Rimarrete sorpresi.

Vergine

Finalmente Mercurio dà importanza e valore al vostro fare, all’aiuto che vorrete e che saprete dimostrare a certe persone. Non risparmiatevi e date ciò che potete.

Bilancia

Allenate la vostra migliore predisposizione verso la parola, verso ogni forma di scambio e di dialogo. Fatelo per far contento Mercurio e quella Venere che si accende.

Scorpione

Dovreste sfidare l’immobilismo di qualcuno e cercare di essere originali con le proposte e gli scambi. Così che nessuno possa accusarvi di essere spenti, di non avere nulla da dire.

Sagittario

Sfidate l’inizio della settimana provando ad essere felici, sorridenti, così da affrontare ogni cosa con lo spirito migliore. Fatelo mentre le stelle ve lo consentono.

Capricorno

Per non perdere il contatto con certe questioni pratiche e di lavoro, vi sarà richiesta una speciale predisposizione verso l’iniziativa, verso l’immaginare qualcosa di nuovo.

Acquario

Date sempre e comunque la precedenza al dialogo, dandovi una possibilità per rimediare, per aggiustare ogni cosa, per non sentirvi in colpa. Meglio non rinunciare.

Pesci

Venere vi convince ad usare sempre e solo la gentilezza, a vivere di sogni e di dolcezza, perché è più facile, perché è bello stare in qualcosa di buono. Vestitevi di luce.