Ariete

Per una volta le vostre emozioni sapranno trovare i giusti spazi e tempi per esprimersi, per dire qualcosa di importante, per dare un senso ad ogni discorso.

Toro

Percepirete una strana sensazione di libertà, forse perché avete perso di vista certe situazioni, alcune persone che possono limitare i vostri pensieri, le vostre azioni.

Gemelli

Assicuratevi di coinvolgere sempre una persona speciale in una vostra iniziativa, in un sogno che dovreste provare a condividere. Meglio essere inclusivi.

Cancro

Questa Luna vi obbligherà a trovare spunti e motivazioni per fare di meglio e di più. Dunque caricatevi di idee e di ottimismo, per poi vivere un momento passionale.

Leone

Non c’è nulla di meglio delle emozioni che si accendono per fare qualcosa di importante, per vivere alla grande. Fidatevi dell’istinto e non accontentatevi mai troppo facilmente.

Vergine

Venere e Saturno si incontrano dall’opposizione, rendendovi ancora più sensibili alla perfezione, a tutte quelle cose che esigono una cura speciale. E la cosa vi piace.

Bilancia

Saturno incontra la vostra Venere, facendovi sentire ancora più in dovere di curare i dettagli, di non lasciare nulla al caso. Ottima occasione per lavorare a qualcosa di importante.

Scorpione

Dovrete cercare di essere attenti alle esigenze degli altri, disposti a dare una mano anche con piccole cose e curando certi dettagli. Agirete in modo umile ma molto prezioso.

Sagittario

Potrebbe rivelarsi un momento davvero simpatico e molto divertente. Dunque non abbiate mai paura di esporvi, di farvi coinvolgere in mille propositi e iniziative.

Capricorno

Qualcuno svolgerà piccoli compiti e risolverà certi problemi, ma usando uno spirito speciale, mettendoci sempre ottimismo e leggerezza. Provate a farlo anche voi.

Acquario

Saprete comportarvi in modo simpatico e divertente, diventando preziosi agli occhi di chi vi osserva e che vedrà, in voi, uno esempio per sorridere, per stare meglio.

Pesci

Assicuratevi di avere sempre qualcosa da fare, di poter riempire le prossime ore con idee e iniziative che vi faranno sentire forti, utili e impegnati. Per questa volta servirà.