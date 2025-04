Ariete

Attenzione a non essere troppo desiderosi di iniziare qualcosa, di prendere iniziative destinate a non farvi troppo bene, a non portarvi fortuna. Optate per l’ozio.

Toro

La Luna rinasce dal vostro segno e riconosce subito gli errori di qualcuno, le sue sviste. Provate a fare e a decidere senza coinvolgere le persone vicine.

Gemelli

Attenzione a non dire qualcosa di strano, magari insinuando a alludendo a certe situazioni. Perché non tutti avranno voglia di ricevere critiche, di essere messi in discussione.

Cancro

Tempo di fare qualcosa di nuovo e di diverso per una persona amica, per un rapporto che ha forse bisogno di essere stimolato, rivisto, migliorato. Provateci.

Leone

Marte, dal vostro segno, si oppone fermamente a tutte quelle cose che dicono solo a metà e che non sono chiare. Per poter decidere e fare avete bisogno di capire.

Vergine

Usate questa bellissima Luna Nuova per fare ordine tra le cose, per ridare importanza e priorità a tutto ciò che davvero la merita. Per poi sentirvi migliori.

Bilancia

Qualcuno sembra compiere una scelta, fare un passo. E voi non potrete fare altro che accettare la cosa, cercando di adattarvi, di prendere il meglio. Non fate resistenza.

Scorpione

Le vostre calde ambizioni, accese da un Marte molto ingombrante, finiranno per non farvi apprezzare le idee e le iniziative di qualcuno. Ma forse vi sbagliate.

Sagittario

Usate il momento per fare qualcosa di piccolo ma di importante, dedicandovi alle cose di casa, senza dare retta a quel Marte che vorrebbe invece fare grandi cose.

Capricorno

Per contrastare l’inutile fretta di qualcuno, decidete di iniziare qualcosa di bello, di divertente e a che di comodo. Non fatevi ricattare da impegni e da promesse.

Acquario

Marte si oppone al vostro Plutone facendovi sentire non troppo sereni, convincendovi non mettere in discussione ogni cosa, a non fare mai troppe domande.

Pesci

Dovrete cambiare il vostro modo di parlare e di comportarvi. Dovreste usare maniere gentili, evitando gli atteggiamenti che si impongono, che dettano le regole.