Ariete

Se lascerete parlare certe emozioni finirete con il ribellarvi ad ogni impegno, ad ogni responsabilità, per dare invece voce solo ai sentimenti, ad una certa naturalezza.

Toro

Momento tonico grazie alle emozioni che vi sostengono, che vi fanno sentire finalmente capaci di fare ciò che volete, solo quelle cose che vi aiutano a stare bene.

Gemelli

Non esagerate con il fare e con le iniziative, magari sottovalutando uno sforzo o una sfida. Cercate invece di capire prima se vi potete permettere qualcosa.

Cancro

Ci sono giorni in cui dovete imparare a gestire meglio desideri e passioni, in cui non potete esagerare con niente e nessuno. Concedetevi un momento per le cose più intime.

Leone

A qualcuno forse non piacerà il vostro modo responsabile di fare certe cose, quell’attenzione che dimostrerete verso i dettagli. Ma ogni tanto serve davvero.

Vergine

Momento speciale per agire, per fare cose e ottenere risultati. Fatelo anche se Mercurio esita, se certe realtà non vi sono del tutto chiare. Serve uno sforzo di fiducia.

Bilancia

Dedicarvi alla casa e alle persone che abitano con voi potrebbe rappresentare un piccolo sforzo, ma sarete ricompensati per ciò che farete. Siate generosi.

Scorpione

Userete parole sincere e bellissime, pensieri che inevitabilmente vi avvicineranno al cuore e alle intenzioni di chi è importante. Per un cielo che vi aiuta ad amare.

Sagittario

Non reagite d’impulso, non fate nulla se non è qualcosa che avete veramente capito, accettato. Queste stelle vi consigliano un po’ di prudenza, meglio non sbagliare.

Capricorno

La Luna vicinissima potrebbe mettere in discussione alcune cose in cui credete. Aiutandovi però a svolgere meglio il vostro lavoro, con una chiarezza speciale.

Acquario

A volte ci sono paure e sospetti che non possiamo controllare, e che finiscono per rendere meno facile ogni gesto, ogni azione. Non ostinatevi a fare ciò che non vi convince.

Pesci

Luna e Giove litigano rendendovi un po’ meno sicuri delle vostre azioni, delle scelte del momento. Prendetevi una breve pausa per non sbagliare, per non confondervi.