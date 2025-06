Ariete

Lasciatevi avvolgere dalle emozioni, da quella sensazione di forza e di bellezza che sa rendere ogni cosa bella, migliore. Date una possibilità alle stelle di piacervi.

Toro

Venere, vicinissima, parla e discute con Mercurio, rendendo il presente utile e fortunato con le questioni pratiche, con le spese e gli scambi. Sfruttate il momento.

Gemelli

La Luna Piena brilla di fronte a voi, qualcosa che vi spinge a definire meglio intenzioni e possibilità con una persona importante. Prendetevi un attimo per capire ciò che volete.

Cancro

Parlate con le vostre emozioni, con quei desideri che danno un senso e una direzione al vivere, al fare. Perché avete bisogno di trovare spunti per sentirvi meglio.

Leone

Per una volta potete permettervi di fare sul serio con l’energia e le passioni, dando sfogo ai desideri, concedendovi di vivere qualcosa di speciale, di importante. Senza rischi.

Vergine

Le stelle vedono di buon occhio ogni progetto, tutte quelle azioni che guardano in avanti. Senza però dimenticarvi di una Luna potente che fa luce dentro di voi.

Bilancia

Ci sono gli equilibri che regolano il pensiero, la parola, che rendono migliore ogni movimento. Chiedete un consiglio a questo cielo per apparire ancora più gentili con tutti.

Scorpione

Per una volta Marte avrà ragione, convincendovi a fare qualcosa di speciale. Succede perché anche la Luna vi spinge all’azione, a non aspettare ancora.

Sagittario

La Luna è grandissima nel vostro segno, accendendo la luce delle emozioni, facendovi capire che è importante essere più chiari con tutto. Possibile una bella sorpresa.

Capricorno

Non abbiate paura di dire e di apparire, andando oltre il vostro amore per la discrezione. Perché Venere vi aiuterà a non sbagliare, facendo sempre la cosa giusta.

Acquario

A volte è importante mettere passione e convinzione nei sogni, nelle cose in cui ci piace credere e sperare. Se davvero volete qualcosa allora fate in modo che si sappia.

Pesci

La luce della Luna Piena saprà farvi capire meglio il senso, i limiti e le promesse del fare, dell’impegno, della carriera. Fermatevi un momento per capire.