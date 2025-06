Ariete

Dite subito, e velocemente, ciò che è importante dire e comunicare, perché poi sarà un po’ meno facile potervi esprimere, dire e raccontare quello che avete in mente.

Toro

Lentamente, avrete sempre più voglia di parlare, di esprimere pensieri e idee al vostro pubblico. Qualcosa che farete contando sulla grande bellezza di Venere.

Gemelli

Ci sarà un momento in cui confrontarvi con qualcuno, in cui parlare e chiarire per poi poter finalmente passare ai fatti. Il coraggio delle proprie azioni.

Cancro

Arriva Mercurio nel segno, e subito tutto si fa più veloce, cerebrale, curioso. Cavalcate il nuovo mood caricandovi di idee, aumentando il volume delle parole.

Leone

Forse c’è bisogno di capire meglio se un sogno è anche possibile, se le vostre ambizioni relative al futuro possono essere credibili oppure no. Siate sinceri.

Vergine

Ci sarà un forte confronto con qualcuno, un momento in cui deciderete di far valere le vostre idee e le vostre ragioni per poi passare oltre e concentrarvi su ciò che sarà.

Bilancia

Mercurio si dispone in quadratura accendendo dubbi e domande (molto utili) che riguardano il vostro lavoro, la professione e il cammino che state facendo.

Scorpione

Godetevi il nuovo trigono di Mercurio, di quell’energia logica e intelligente che inizia a solleticare la mente con invenzioni e soluzioni nuove, diverse. Apritevi al tutto.

Sagittario

Finalmente sembrate poter sbloccare un problema, un dubbio che ha forse pesato sulla qualità di certi rapporti. Finalmente quella chiarezza che vi aiuterà a migliorare.

Capricorno

L’opposizione di Mercurio vi impone di essere molto più chiari e anche loquaci con le persone vicine. Niente silenzi, niente che venga dato per scontato e che non si spieghi.

Acquario

Questo cielo potrebbe portarvi un’idea geniale, qualcosa che vi farà dire “perché non ci avevo pensato prima’”. Ascoltatevi e soprattutto fidatevi di ciò che sentite.

Pesci

Mercurio termina la sua quadratura, qualcuno sembra insomma smettere di criticarvi o di non avere un buon atteggiamento con voi. E subito avrete voglia di amare.