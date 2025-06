Ariete

Non sarà difficile farsi condizionare da piccoli sensi di colpa che riguardano la casa o le persone vicine, voi però non rinunciate mai a piccoli spazi fatti per sorridere.

Toro

Godetevi la simpatia di un cielo che non vi farà mancare nulla, che vi aiuterà a sentirvi sempre al posto giusto e con lo spirito che serve. Abbracciando ogni ricordo.

Gemelli

Tempo di fare qualcosa con qualcuno approfittando di stelle che vedono davvero di buon occhio ogni forma di collaborazione. Accettate i ruoli, gli aiuti dagli altri.

Cancro

Giove e Mercurio, nel segno, portano logica e ottimismo al vostro presente, così che tutto possa essere fatto in modo funzionale, preciso. Convincetevi che sia il momento di agire.

Leone

Alcuni pianeti sembrano spingervi a fare di meglio e di più, agitando passioni e desideri, aiutandovi a credere in quello che saprete dimostrare. Non rinunciate a nulla.

Vergine

Imparate a vivere il presente con un occhio puntato però verso un futuro che vi piace, che vi ispira fiducia. Scegliete di correre qualche rischio per fare cose bellissime.

Bilancia

Saprete affrontare con la giusta precisione, e con un pizzico di ottimismo, ogni impegno, ogni incarico. Forti anche della capacità di fare con gli altri, apprezzandoli.

Scorpione

Se Marte non smette di accendere ambizioni e desideri ecco che Venere, invece, vi spinge verso la gentilezza, verso la collaborazione. Decidete che cosa sia meglio.

Sagittario

Vi piace questo mood cosmico che vi consente di fare con gli altri senza però sentirvi troppo legati o condizionati. Migliorano le relazioni, cambia il vostro stile.

Capricorno

In questo periodo vi sentite particolarmente adatti a comunicare, spesso disposti ad incontrare gli altri e ad ascoltare le loro proposte. Apritevi al destino.

Acquario

Accettate alcune realtà e certe debolezze per poi vivere in modo più sereno e consapevole il vostro momento. Mettete da parte l’orgoglio, fatevi sinceri.

Pesci

Non mancheranno le occasioni che sanno movimentare ogni cosa, che vi consentono di divertirvi e di stare bene con qualcuno di speciale. Dovrete solo decidere di farlo.