Ariete 21/3 — 20/4

Marte ti mette fretta di agire forse perché senti che la sua energia sarà con te ancora per poco. Impara a gestire l’impazienza scegliendo tempi e modi, evitando di fare cose sbagliate in nome di una premura che non rispetta ciò che è importante.

Toro 21/4 — 21/5

Alla bellezza indiscussa di una Venere vicina, ora si somma anche l’energia di quel Marte che ti sostiene e accende in te mille desideri, dando un sapore diverso a ogni cosa. Inizia un tempo che ti darà sempre ragione e che ti aiuterà a credere di più in te stessa.

Gemelli 22/5 — 21/6

C’è chi, accanto a te, si sente poco motivato e non sempre disposto a credere nella fortuna, nelle occasioni del momento. Peccato. Perché tu invece avrai voglia di metterti in gioco, sfidando le stelle, chiedendo di meglio e di più a questo cielo quasi estivo.

Cancro 22/6 — 22/7

Non tutti, come te, sapranno affidarsi a Giove e alle sue promesse. Tu sì, credi a quel destino sottile che sa sempre come dare una mano alla fortuna. Vivi ogni occasione e speranza con coraggio, senza mai rinunciare a nulla, anche se qualcuno forse non ti seguirà.

Leone 23/7 — 22/8

Sarai più decisa che mai nel cercare di convincere gli altri a non rinunciare,a provarci fino in fondo. Ma attenta a non esagerare nei modi. Presto Marte ti lascerà, riportando calma e serenità al tuo presente. Bello poter vivere in modo sincero ogni pensiero.

Vergine 23/8 — 22/9

Che effetto ti fa avere Marte così vicino? Il pianeta dell’energia entra nel tuo segno, alzando il volume di ciò che desideri fare. Tanto che sarai ancora più preziosa per chi, invece, si sente poco libero di provarci. Non accettare troppi compromessi e vai al punto.

Bilancia 23/9 — 22/10

Le idee di Mercurio e le ambizioni di Giove sembrano scontrarsi con i limiti di un Saturno opposto, rendendoti piuttosto insofferente verso chi ti dice di no e non ti lascia fare. Convinciti del valore di certe rinunce e dell’importanza delle regole.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte ti promette un netto miglioramento energetico e personale. Per questo motivo, non dovresti avere fretta di fare, ma dare tempo al destino e lasciare che le cose accadano lentamente. Concentrati sul futuro, prova a essere ottimista insieme alle stelle.

Sagittario 22/11 — 21/12

Avresti voglia di fare di più, di dare il meglio, di essere generosa con tutti e sempre pronta a condividere ogni cosa. Ma qualcosa ti frena, te lo impedisce, facendoti sentire poco libera di immaginare. Dovrai fare pace con ciò che tarda ad arrivare, che ancora non accade.

Capricorno 22/12 — 20/1

Non sempre avrai voglia di incontrare persone e di abbracciare emozioni, forse perché senti di avere altre priorità, responsabilità che ti chiamano altrove. Segui l’istinto e non importi nulla, accettando di dare la giusta importanza a ciò che davvero conta per te.

Acquario 21/1 — 19/2

Concentrati sulla qualità dei rapporti, su quelle persone che possono davvero fare la differenza, portando calma e dolcezza al tuo presente. Hai bisogno di puntare sulla tenerezza e su gesti gentili, inventandoti anche nuovi modi per coccolare il cuore.

Pesci 20/2 — 20/3

La voglia di crescere e di stare bene si scontrerà con i limiti del possibile, con tutto ciò che nella realtà proprio non ti consente di vivere i tuoi sogni come vorresti. Decidi di rallentare un po’, di avere meno fretta con il destino. Rilassati.