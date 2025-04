Ariete

Dalle vostre parti si respira voglia e bisogno di un certo riscatto, di dimostrare a voi stessi che siete forti, che ce la potete fare. Tempo di riscossa.

Toro

Venere si avvicina pericolosamente a Nettuno e alle sue illusioni, ma qualcosa vi dice di stare tranquilli. Venere vi rende infatti troppo forti per sbagliare.

Gemelli

Coraggio, manca davvero poco alla vostra rivincita, ad un tono personale e mentale decisamente migliore, più forte e consapevole di tutto. Non abbiate premura.

Cancro

Ancora per poco Marte sarà un problema, una fretta inutile con cui fare i conti ogni giorno. Trovate un senso e una speranza per ogni cosa, non siate pessimisti.

Leone

Aspettate un paio di giorni prima di fare una spesa o di accettare un incarico, un impegno. Aspettate, cioè, che le stelle siano molto più favorevoli e fortunate.

Vergine

Iniziate a smettere di dire, di fare domande, ma soprattutto di sentirvi sempre al centro dell’attenzione, in dovere di dare spiegazioni. Perché tutto sta per cambiare.

Bilancia

Non sarà una cattiva idea spiegare a qualcuno le vostre paure, senza avere vergogna di mostrare una parte di voi meno forte. Siate aperti, ammettete una debolezza.

Scorpione

Usate i trigoni di Mercurio e di Venere, in onda ancora per poco, per inventarvi qualcosa, per contare sull’aiuto e sul sostegno di qualcuno a voi vicino.

Sagittario

Crescono, dentro di voi, passioni e energie, così tanto da convincervi a guardare al futuro con occhi diversi, con un ottimismo più facile e spontaneo.

Capricorno

Ultimi giorni utili per dire, per spiegare in modo corretto e equilibrato qualcosa di importante. Usate queste ultime connessioni fortunate per fare chiarezza.

Acquario

Se dovete o volete fare qualcosa allora usate soprattutto la fantasia, quella preziosa immaginazione che può fare miracoli. Metteteci sempre il cuore, la passione.

Pesci

Capite che qualcuno inizia ad essere più lontano, meno coinvolto e interessato a quelle cose che si fanno insieme. Lasciatelo andare, provate a fare da soli.