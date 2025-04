Ariete

A differenza di qualcuno, voi non avete fretta, non dovete rincorrere nessuno né dimostrare qualcosa di importante. Lasciatevi vivere alla giusta velocità.

Toro

Difficile che Venere abbia ragione, meglio quindi non ascoltare la sua voglia di originalità, di cose veloci e insolite, perché non vi porterebbero fortuna. State sereni.

Gemelli

Lentamente conquistate maggiore calma e serenità, allontanandovi da tutte quelle cose o persone che seminavano in voi inquietudine. Ritrovando il sorriso.

Cancro

Tempo di stabilire le giuste misure, e le necessarie occasioni, per fare ogni cosa come si deve, senza andare oltre, senza sentirvi sopra le righe. Usate il buon senso.

Leone

Questa Luna, ancora vicinissima, vi aiuta a capire i limiti e i rischi delle novità, di quelle cose che vorreste fare in modo diverso ma che forse non funzionano.

Vergine

Impossibile non notare tutti i limiti e i rischi dello stile piuttosto spericolato di qualcuno. Mentre voi ricercherete la calma, la precisione delle cose tranquille.

Bilancia

Forte la possibilità di un momento fatto di impazienza, del bisogno di fare cose nuove e diverse. Sperimentate senza però aspettarvi grandi risultati o cose speciali.

Scorpione

Avrete a che fare con persone che provano a cambiare regole e realtà usando una strana fantasia, mettendoci tanta immaginazione. Ma che non sempre riusciranno.

Sagittario

Affrontate e gestire i piccoli compiti del momento in modo facile e normale, senza metterci fantasia, senza prendere pericolose scorciatoie. Non vi annoierete.

Capricorno

Usate poche parole e siate molto precisi con ciò che direte. Stando invece lontani da ogni invenzione, da quelle affermazioni che vi porterebbero fuori strada.

Acquario

Certe emozioni vi convinceranno a non fare mai troppo, a non impegnarvi più di tanto con le persone e le cose del momento. E voi seguite i consigli della calma.

Pesci

Vietato dire o comportarsi in modo strano, forse eccessivo, per dare retta ad una Venere in cerca di emozioni, di passione. Non fidatevi delle apparenze, siate seri.