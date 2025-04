Ariete 21/3 — 20/4

Mercurio entra nel tuo segno proprio al momento giusto, spingendoti a fare confessioni. Ti convince a fidarti di qualcuno e a credere nelle collaborazioni. Non metterti in competizione e lascia che tutto accada naturalmente, non c’è bisogno di forzare nulla.

Toro 21/4 — 21/5

Grazie a una Venere che ritrova slancio, ti sentirai capita, amata e sicura delle tue scelte. Le tue idee e i tuoi sogni funzionano, e migliora anche il rapporto con le persone che ti sono davvero amiche, quelle che ci sono sempre. Goditi una settimana comoda e gentile.

Gemelli 22/5 — 21/6

Il cielo ti dice che è tempo di rimetterti in moto, di riprendere da dove ti eri fermata. Mercurio ritrova la sua motivazione, mentre la Luna Piena accende la tua migliore fantasia. Non ti resta che ascoltare il cuore e impegnarti per dare un futuro ai sogni.

Cancro 22/6 — 22/7

Hai bisogno di riflettere, di misurare meglio gli spazi e i pesi che regolano la tua vita privata, il lavoro e gli altri impegni. Mercurio ti chiede uno sforzo per fare chiarezza, mentre la Luna ti ricorda quanto siano importanti le persone e le abitudini che ti rendono felice.

Leone 23/7 — 22/8

Non ti mancano di certo la passione, la voglia e la possibilità di fare qualcosa di più interessante, ma non sempre le idee sono abbastanza chiare. Per questo, la nuova amicizia di Mercurio ti apre a migliori propositi, e vivi in modo più consapevole.

Vergine 23/8 — 22/9

Vai incontro a un momento che ti chiede di fare luce sulle tue possibilità e di definire meglio i limiti e le occasioni che hai per agire e dimostrare. Usa la forza amica della Luna e di Venere per impegnarti, capendo però prima che cosa puoi ottenere in cambio.

Bilancia 23/9 — 22/10

Esistono davvero momenti e occasioni che ci fanno rinascere e che ci restituiscono il vero senso delle cose. La tua Venere riparte con la luce di una bellissima Luna Piena vicina, mettendo in chiaro le tue rivincite, la tua voglia di crederci ancora. Datti una possibilità.

Scorpione 23/10 — 21/11

È bello confrontarti con persone che hanno di nuovo voglia di giocare, si scherzare con i sentimenti e con le passioni che agitano. Mettici più cuore e meno testa, per poi vivere con grande naturalezza le occasioni e le proposte che questo cieli ti offrirà. Divertiti.

Sagittario 22/11 — 21/12

Il cielo di primavera ti invita a rimettere in moto certi sogni, ricominciando a credere nelle cose che ami, anche se non tutto ti entusiasma o ti convince. Scegli di essere tu la forza che accende, aspettando poi che stelle e persone seguano il tuo esempio.

Capricorno 22/12 — 20/1

Un po’ di chiarezza sarà sufficiente a migliorare certe questioni di lavoro e alcune dinamiche pratiche. Approfitta di questo momento per parlare e per chiudere definitivamente una questione o un problema. Agendo ora, potrai risolvere e cominciare a sperare.

Acquario 21/1 — 19/2

Bella la sensazione di poter agire con successo, sapendo già di fare la cosa giusta, quella che ti porterà fortuna e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Fidati del tuo istinto e di ciò che puoi concretamente dimostrare, perché stelle e destini non ti tradiranno.

Pesci 20/2 — 20/3

Hai voglia di amare e di vivere solo le cose che ti piacciono e che ti fanno stare bene. Non temere le distanze e i saluti: lascia che qualcuno si allontani, se necessario. Concentrati solo su ciò occasioni e le proposte che questo cielo ti offrirà. Divertiti. che conta adesso, lasciando al futuro il compito di fare tutto il resto.