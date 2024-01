U na nuova ricerca condotta in Cina ha rivelato che dormire fino a tardi nei fine settimana potrebbe allungare la vita

E’ noto che un buon riposo notturno faccia bene alla salute e migliori le giornate, ma ora una ricerca pubblicata sulla rivista Sleep Health svela di più. Dormire fino a tardi nel weekend allunga la vita. Gli scienziati della Nanjing Medical University in Cina hanno cercato di capire, prendendo un campione di 3.400 persone, come i cicli del sonno influenzino la salute.

I risultato dello studio

I ricercatori hanno scoperto che due ore di sonno in più nel fine settimana possono ridurre le possibilità di infarto o ictus del 63%, soprattutto per le persone che dormono meno di sei ore durante la settimana. “Abbiamo scoperto che il WCS (sonno di recupero del fine settimana) negli adulti è associato a un basso rischio di angina, ictus e malattia coronarica”, hanno spiegato i ricercatori.

L’importanza del sonno

I Centers for Disease Control and Prevention raccomandano almeno sette ore di sonno a notte. Nell’indagine è emerso che coloro che hanno dormito meno di sei ore durante la settimana e non hanno avuto modo di recuperare il sonno nei fine settimana hanno registrato tassi molto più elevati di malattie cardiovascolari. Al contrario, le persone che si sono concesse qualche ora in più di sonno nel tempo libero hanno avuto due terzi in meno di probabilità di sperimentare emergenze mediche pericolose per la vita. I risultati suggeriscono che dormire di meno dal lunedì al venerdì va bene, purché si riesca a compensare il sabato e la domenica.

Dormire troppo fa male

Non bisogna però esagerare. Un altro studio ha infatti dimostrato che dormire troppo può effettivamente essere dannoso. I ricercatori hanno scoperto che le persone che dormono più di nove ore a notte avevano una maggiore probabilità di avere un ictus. Secondo Healthline, dormire regolarmente troppo è stato precedentemente collegato ad altri problemi di salute, tra cui obesità, diabete e malattie cardiache, e ad un aumento del rischio di morte.