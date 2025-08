Con il gatto non ci sono problemi, si abitua subito alla sua nuova casa. E, se un tempo per il cane era tutto più complicato, visto che non poteva entrare nemmeno al bar, ora poche cose sono off limits. Lo è l’aereo se l’animale pesa più di 8 kg compreso il trasportino, ma nelle navi trova cabine dedicate e viene accolto con assaggi golosi. E anche in treno viaggia senza problemi (con il suo biglietto). Per attirare il pubblico dei dog lover, che si moltiplica a vista d’occhio, le strutture turistiche “pet friendly” fanno a gara per offrire di tutto e di più. Viaggiare con cane e gatto non è mai stato così semplice.

In viaggio con cane e gatto: le strutture

Dai kit di benvenuto con ciotole, biscottini e cuccia fino ai lettini da spiaggia, dai dog menu ai servizi di dog sitting (se ti prendi una serata per te), dalle attività sportive per cane e proprietario alle passeggiate in spiaggia a cavallo, agli aperitivi al calar del sole: le strutture pet friendly sono ormai tantissime e super attrezzate. Su Internet troverai siti specializzati che elargiscono consigli, oltre a proporre offerte risparmiose last minute, e che ti aiuteranno a individuare la struttura più adatta alle tue esigenze e a quelle del tuo pet. Prima di decidere per un alloggio o un servizio, però, è meglio telefonare e accertarsi dei servizi offerti.

In viaggio con cane e gatto: il bagaglio

Ecco cosa deve esserci nel bagaglio di cane e gatto:

il libretto sanitario e, se richiesti dalle autorità della località che si intende raggiungere, certificato di buona salute, certificato antirabbica, passaporto europeo

ciotole infrangibili per acqua e cibo

una quantità adeguata di mangime (secco o umido)

la sabbietta e la lettiera

la paletta per raccogliere le deiezioni del cane

farmaci, prodotti antiparassitari e un mini-kit di pronto soccorso

un collare, un guinzaglio di scorta e la museruola

la cuccia/lettino di cane e gatto

il necessario per l’igiene (spazzola, salviettine, asciugamano, etc.)

i loro giocattoli preferiti.

In viaggio con cane e gatto: accessori

Se vai al mare, per scongiurare i colpi di calore, che toccano maggiormente i cani a pelo corto e le razze che hanno problemi di respirazione (tipo il Bulldog francese) metti nel suo bagaglio un tappetino, un collare o una pettorina imbottita con il gel refrigerante (li trovi nei negozi per animali e negli store online). In montagna, invece, porta la longhina, un guinzaglio lungo fino a 10 metri, per dare agio al cane di annusare qua e là. E anche l’oggetto hi-tech può tornare utile quando sei in vacanza. Per esempio, il dispositivo Gps da collare che localizza l’animale ovunque si trovi, così eviti ogni ansia, e la telecamera per non perderlo di vista quando ti capita di lasciarlo in stanza.

In viaggio con cane e gatto: mezzi di trasporto

Se hai un cane o un gatto da portare con te su un mezzo di trasporto, può essere utile conoscere una serie di regole fondamentali per viaggiare con gli animali. Aerei, treni, macchina: ogni mezzo può ospitare i nostri amici a 4 zampe, ma bisogna conoscere le regole. Per i viaggi di cani e gatti in Europa e all’estero, questi devono essere accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario durante lo spostamento. Inoltre è necessario che cani e gatti siano in possesso di uno specifico passaporto individuale rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario, ma solo se l’animale è regolarmente iscritto all’anagrafe canina (non solo di cani ma anche di gatti) ed è in regola anche con la vaccinazione antirabbica.

Aereo

Prima di prenotare un viaggio in aereo con il proprio gatto o cane è opportuno informarsi se la compagnia permette il trasporto di animali. Siccome non esiste una regolamentazione unica è consigliabile prendere conoscenza del regolamento della compagnia scelta. L’animale domestico è considerato al di fuori della normale franchigia bagaglio ed è perciò soggetto al pagamento del supplemento di eccedenza.

Generalmente i cani ed i gatti con un peso inferiore a 10 Kg possono viaggiare in cabina, ma non devono disturbare gli altri passeggeri. Mentre quelli con un peso superiore a 10 Kg devono viaggiare nella stiva nell’apposita gabbia. Gli animali devono essere di sana costituzione e vaccinati. Infine, per viaggi all’estero i cani ed i gatti devono essere muniti di passaporto. È buona norma cercare di evitare che l’animale debba espletare i propri bisogni fisiologici ne trasportino: ricordate dunque di fare un bel giro in aeroporto prima di presentarsi al check-in. È anche utile quindi evitare di somministrare cibo nelle ore precedenti il viaggio. In caso di trasporto in stiva, bisogna essere sicuri che la stessa sia pressurizzata e climatizzata.

Treno

Sono previste restrizioni e diverse modalità di trasporto, dipende dal tipo di treno che si sceglie. Di solito i cani ed i gatti possono viaggiare in treno, ma devono essere chiusi in apposite gabbie. Gli animali di piccole dimensioni possono viaggiare con il proprietario soltanto in seconda classe.

Ai cani ed ai gatti di grossa taglia è consentito viaggiare liberi se lo scompartimento è stato prenotato interamente dal proprietario. Quest’ultimo però deve sostenere le spese di disinfestazione del locale. Per i treni che vanno all’estero occorre un recente certificato di vaccinazione antirabbica. Infine, i cani da guida per ipovedenti possono viaggiare gratuitamente in qualsiasi classe.

Nave

Sui mezzi di navigazione marittima che fanno brevi traversate i cani ed i gatti possono viaggiare soltanto se hanno un certificato di buona salute rilasciato dal veterinario. I cani sono ammessi con il guinzaglio e museruola. Mentre i gatti devono stare nell’apposito trasportino. I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il proprietario, previo consenso delle altre persone che sono a bordo. Quelli di grande taglia devono alloggiare nei canili di bordo. È consigliabile comunque portare il libretto sanitario dell’animale dove sono elencate le vaccinazioni e le cure che sono state effettuate. Se avete deciso di mettere Fido in una gabbia, non dimenticate una ciotola d’acqua, attaccate all’inferriata della gabbia un pareo in modo da ombreggiarne l’interno e fare in modo che il vostro cane possa riposare indisturbato dal passaggio degli altri viaggiatori. Ovviamente, essendo i cani stipati uno di fianco all’altro nelle gabbie, tenderanno ad abbaiare, perciò state vicino alla zona perché vi potrebbero venire a cercare perché il cane dà fastidio.

Automobile

Se viaggiate in macchina con il vostro animale domestico e non avete l’aria condizionata dovete ricordarvi di applicare ai vetri dell’auto tendine parasole per evitare la luce diretta del sole. Inoltre sarebbe consigliato evitare di viaggiare durante le ore più calde della giornata e soprattutto di non lasciare mai gli animali in auto da soli. Durante il viaggio bisogna bagnare occasionalmente il muso e la fronte del nostro animale per rinfrescarlo. Il gatto va messo sempre in trasportino. Per tutta la durata del viaggio l’auto deve essere ben areata per evitare colpi di calore, ma senza esagerare per il rischio, opposto, di colpi d’aria. I cani vanno lasciati a digiuno per le 6-8 ore che precedono il viaggio. Se il tempo passato in macchina è molto lungo, si possono dare piccoli pasti con cibo secco, preferibile sia per praticità che per minore possibilità di deterioramento a causa di sbalzi di temperature.

Barca

Una splendida vacanza in barca portando con sé il proprio amico a quattro zampe? Sì, si può fare! Per quel che riguarda i gatti dovete solo fare attenzione che non cadano accidentalmente in acqua perché è difficile che un gatto si tuffi di proposito in mare. A differenza dei cani amanti dell’acqua che invece spesso amano fare il bagno. E per questo è sempre meglio far indossare loro un giubbotto salvagente. Un’altra accortezza è per chi ci sta accanto: cerchiamo di portare i nostri animali nelle spiagge dog-friendly e rispettiamo i nostri vicini: non a tutti, infatti, piace condividere lo specchio d’acqua con i cani. Infine è bene informarsi sulle leggi riguardanti la presenza di un cane in barca, in particolare se si affrontano le acque internazionali.

Cosa fare se cane e gatto restano a casa

La vacanza che hai scelto, non è a misura di pet? Se non hai, amici o parenti che ti possono aiutare, trovare una soluzione ottimale per sistemarli al meglio è diventato più facile.

Le app per trovare dog e cat sitter

Ci sono sempre più professionisti esperti che hanno sostituito la vecchia pensione per animali e te li tengono in città come se li mandassi in un minicollege. Con le app più gettonate e anche sui portali online puoi scovare facilmente dog e cat sitter. Questi mezzi sono utilissimi, perché fanno incontrare domanda e offerta, ma serve qualche accortezza: sull’app potresti trovare dog e cat sitter improvvisati. Per non sbagliare, leggi il c.v. di chi si propone, poi verifica di persona in che contesto e come lavora. E non lasciare il cane da un giorno all’altro, si deve abituare piano piano alla nuova situazione.

I nuovi asili per cani e gatti

L’alternativa è una struttura che li ospiti. Ci sono ancora pensioni con box e recinti, da cui tenersi alla larga, ma anche hotel a 5 stelle che offrono un servizio di prima qualità.

