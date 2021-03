A nticipazioni sulla scaletta della seconda serata di Sanremo 2021 di mercoledì 3 marzo: ecco chi canta tra gli artisti in gara e chi sono gli ospiti

Sanremo 2021: scaletta della seconda serata

Mercoledì 3 marzo: scopriamo la scaletta seconda serata di Sanremo 2021, in onda come sempre su Rai Uno a partire dalle 20.40.

Al fianco di Amadeus come co-conduttori ci sono Elodie e Fiorello. Come nella scaletta della prima serata ritroviamo i 13 cantanti big in gara e i restanti 4 concorrenti della categoria Giovani.

Andiamo a vedere la scaletta della seconda serata più in dettaglio.

La scaletta: chi canta e ordine di uscita

In maniera speculare alla prima serata l'ordine di uscita e di esibizione vedrà prima i cantanti delle Nuove proposte, che apriranno la serata, e in un secondo momento i concorrenti Big in gara.

Davide Shorty

Dellai

Greta Zuccoli

Wrongonyou

Campioni

Bugo

Ermal Meta

Extraliscio feat Davide Toffolo

Fulminacci

Gaia

Gio Evan

Irama

La rappresentante di lista

Lo Stato Sociale

Malika Ayane

Orietta Berti

Random

Willie Peyote

Programma completo della serata

Dopo aver visto quali saranno le esibizioni dei cantanti vediamo il programma completo della serata, per quanto ne sappiamo in questo momento:

Esibizione delle 4 Nuove Proposte

Votazione ed eliminazione dei due meno votati

Esibizione Campioni

Votazione con classifica finale

Esibizione di Achille Lauro

Esibizione de Il Volo (con un omaggio a Ennio Morricone)

Esibizione di Laura Pausini

I presentatori della seconda serata

La seconda serata di Sanremo vede ancora al timone ovviamente Amadeus, con Fiorello a fargli da spalla comica e da co-conduttore.

La co-conduttrice sarà Elodie, che si avvicenderà a Matilda De Angelis, presentatrice della prima serata del festival. Elodie era già stata al festival nel 2020 in qualità di concorrente con il brano Andromeda, poi diventato un enorme successo.

Gli ospiti di Sanremo della seconda serata

Ecco la lista completa di tutti gli ospiti che intervengono a Sanremo 2021 la sera di mercoledì 3 marzo, sia musicali che non:

Elodie (co-conduttrice)

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Laura Pausini

Il Volo