I l tuo segno zodiacale dice di te molto più di quel che immagini. Queste dieci ti stupiranno: provare per credere!

"Siamo figli delle stelle", canta Alan Sorrenti. E forse non ha tutti i torti. In qualche modo il tuo segno zodiacale dice delle cose su di te, sulla tua personalità e il tuo modo di essere. Ma non solo.

Anche chi non ci crede, almeno una volta nella vita ha consultato l'oroscopo per sbirciare sul futuro (ammettilo, lo hai fatto anche tu). Magari per cercare l'anima gemella, il partner ideale con il quale costruire una relazione "a prova di stelle".

L'oroscopo è solo uno dei tanti aspetti della più ampia astrologia, materia piuttosto complessa e che andrebbe avvicinata con le giuste basi, meglio ancora con qualcuno che ne capisca davvero.

C'è chi la definisce una scienza esatta, chi al contrario dissente totalmente da questa affermazione. In qualche modo, però, il tuo segno zodiacale dice delle cose di te e può aiutarti a capire meglio come sei fatta. Eccone dieci che possono tornarti davvero utili.

I tuoi punti di forza

L'oroscopo può avere mille applicazioni. Considera che ciascun segno zodiacale (12 in totale) si calcola in base alla tua data di nascita, ma per delineare un profilo approfondito si deve studiare quello che viene chiamato "tema natale".

In base al momento in cui si è venuti al mondo, alla combinazione astrale, la posizione dei pianeti e l'ascendente, viene fuori il tuo personalissimo oroscopo.

Il tuo segno zodiacale prima di tutto dice di te una delle cose più utili (e positive): quali sono i tuoi punti di forza. Ciascun segno è caratterizzato da pregi e caratteristiche della personalità che in grandi linee accomunano tutti i nati sotto di esso.

Ad esempio la donna Ariete è generalmente una persona dinamica e piena di energie che ama le sfide. La donna del Toro è affidabile e concreta, simile alla donna Capricorno, anch'essa determinata e su cui si può sempre fare affidamento. Anche le nate sotto il segno dell'Acquario hanno molti pregi: sono persone allegre ed entusiaste, che mettono energia in tutto ciò che fanno.

I tuoi difetti

Beh, non ci sono pregi senza difetti. E sì, il tuo segno zodiacale passa in rassegna anche le cose negative di te e della tua personalità. Del resto ognuna di noi è un mondo complesso e ricco di sfaccettature ed è inevitabile che dietro la luce si nasconda qualche "ombra".

Sfogliando l'oroscopo ti sarà sicuramente capitato di dire "è vero, sono proprio io!", soprattutto in merito ai difetti di cui non vai per nulla fiera. L'importante è prenderne atto. Diventare consapevole dei tuoi punti deboli, può esserti di grande aiuto per superarli e imparare a costruire nuovi punti di forza.

Se dovessimo eleggere un segno zodiacale come presidente di questa categoria, senza dubbio dovremmo nominare la Vergine. La donna nata sotto questo segno ha una personalità davvero complessa e sì, anche piena di difetti. Un esempio? È perfezionista, ama fare tutto con spirito analitico e senza lasciare nulla al caso. Cosa che, talvolta, si trasforma in una vera e propria mania di controllo.

Se la Vergine ha qualche difficoltà a lasciarsi un po' andare, per la donna Scorpione è l'esatto contrario. Non ha mezze misure e, senza peli sulla lingua, non esita mai a dire o fare ciò che le passa per la mente in modo impulsivo. E questo, spesso, la porta a commettere errori di cui si pente (forse).

La tua anima gemella

Alzi la mano chi non ha mai consultato l'oroscopo per trovare la propria anima gemella. Tutte noi, anche da ragazzine, abbiamo sfogliato l'oroscopo alla ricerca della combinazione perfetta, del principe azzurro destinato a rendere la nostra vita come una favola.

Ok, non è sempre andata come ci aspettavamo. Ma in effetti il tuo segno zodiacale, proprio perché accorpa una serie di caratteristiche ben precise, può svelarti qualcosa in più sul tuo partner ideale. È una pura questione di compatibilità, di affinità di caratteri. Perciò in fondo dare una sbirciatina all'oroscopo di tanto in tanto non è poi un'idea così cattiva.

L'astrologia afferma a grandi linee che i rapporti ideali sono quelli tra segni dello stesso "gruppo", o meglio "elemento". Quindi le relazioni migliori nascono tra i segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), i segni di Terra (Toro, Capricorno, Vergine), i segni d'Acqua (Scorpione, Cancro, Pesci) e i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario).

Con chi vai d'accordo

Lo stesso punto che abbiamo visto su, vale naturalmente anche per i rapporti di amicizia e sociali in generale. Se è vero che da una parte siamo sempre alla ricerca dell'uomo ideale, dall'altra non possiamo di certo trascurare l'importanza di una solida amicizia.

Scoprire le caratteristiche del tuo segno può aiutarti a capire meglio con chi vai d'accordo, proprio in base a cose come i pregi e i difetti di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ad esempio le donne nate sotto il segno dello Scorpione o del Leone sono meno inclini ai rapporti "paritari". Hanno personalità egocentriche, pensano molto a se stesse e non è per niente facile riuscire a non lasciarsi travolgere dalla loro personalità.

D'altra parte ci sono donne come quelle nate sotto il segno della Bilancia che mostrano un'empatia davvero fuori dal comune, riuscendo a entrare in sintonia praticamente con chiunque. Anche la donna Acquario è un'ottima amica, sincera e leale come poche persone al mondo.

Il lavoro più adatto a te

L'astrologia ti può aiutare a individuare anche la professione più adatta a te e alla tua personalità. Il tuo segno zodiacale, in sostanza, può essere utile per stilare un elenco di cose (positive e negative) che, se analizzate a fondo, delineano il tuo profilo lavorativo ideale.

Tanto per fare un esempio, una donna perfezionista come la Vergine, attenta ai dettagli in modo quasi maniacale e che non ama particolarmente i cambiamenti, potrebbe essere perfetta per un lavoro che richieda una routine ben precisa. La donna Acquario è, invece, una persona eclettica e creativa, spesso fuori dagli schemi e per questo potrebbe trovarsi non proprio a suo agio in un lavoro d'ufficio, monotono e ripetitivo.

Il tuo giorno fortunato

Andiamo a una delle cose più curiose che il tuo segno zodiacale dice di te. Secondo i calcoli astrologici, per ciascuno dei 12 segni esiste un giorno fortunato, quello propizio e ideale per cimentarsi in nuove imprese o magari per iniziare un nuovo lavoro.

Potrebbe trattarsi del giorno perfetto per intraprendere un viaggio, oppure di quello in cui pianeti e stelle si allineeranno in modo benevolo, consentendoti di incontrare l'anima gemella.

Comunque tu lo voglia interpretare, sappi che il tuo segno zodiacale ha un giorno fortunato. A Gemelli, Vergine e Acquario va il mercoledì, mentre per il Cancro è fortunato il lunedì (sebbene sia il giorno più odiato della settimana). Poi ci sono Toro, Bilancia e Pesci con il venerdì, mentre il martedì porta tante belle cose ai segni Scorpione e Ariete. Infine il giovedì è del Sagittario, il sabato del Capricorno e la domenica del Leone.

La tua pietra "talismano"

E se ti dicessi che al tuo segno zodiacale è associata anche una pietra fortunata? Ebbene sì, l'astrologia si fonde con la cristalloterapia e dà vita a un mix di cielo e terra che puoi sfruttare a tuo favore.

In che modo? Parti dal presupposto che la pietra associata a un determinato segno funga come da talismano, influendo positivamente sulla tua vita, sulla tua salute e sul tuo senso generale di benessere. Eccole quelle comunemente associate a ciascun segno zodiacale:

Ariete: Diamante;

Toro: Smeraldo;

Gemelli: Agata;

Cancro: Madreperla;

Leone: Rubino;

Vergine: Zaffiro;

Bilancia: Opale;

Scorpione: Topazio;

Sagittario: Turchese;

Capricorno: Ossidiana;

Acquario: Ametista;

Pesci: Acquamarina.

Ogni pietra o cristallo emana un'energia. Prova a indossare la tua e vedi cosa succede!

Benessere e salute

Molti ritengono che il segno zodiacale possa dire molto anche su cose più specifiche, come la salute della persona. Neanche a dirlo, quando si parla di questo argomento c'è poco da scherzare ed è ovvio che bisogna affidarsi alla medicina per risolvere eventuali problemi, non di certo alle combinazioni astrali.

Tuttavia, i calcoli astrologici e l'oroscopo potrebbero rivelare delle caratteristiche relative allo stato di salute, alla predisposizione verso determinati disturbi. Per fare qualche esempio, nella donna Acquario le caviglie sono un punto molto sensibile mentre le nate sotto il segno del Capricorno hanno generalmente una costituzione forte e robusta. La donna Sagittario ama il movimento, perciò per lei l'attività fisica è indispensabile per stare bene.

La dieta ideale per te

Sulla scia del punto precedente, dal momento che la salute è strettamente connessa all'alimentazione il tuo segno zodiacale potrebbe darti indicazioni utili anche in fatto di cibo.

Anche in questo caso prendi sempre tutto con il giusto distacco. Con la salute non si scherza e di certo non basta l'oroscopo per fare miracoli. Tuttavia facendo un confronto tra personalità e propensione al movimento, si può delineare in qualche modo il tipo di dieta ideale in base alle tue caratteristiche e al tuo stile di vita.

PS: se devi dimagrire o hai la necessità di un piano alimentare, naturalmente rivolgiti al nutrizionista.

Altre curiosità

Il segno zodiacale può dire davvero tantissime cose su di te, sulla tua personalità e le relazioni ideali, sul tuo modo di rapportarti con le persone, di costruire legami sociali e di lavoro.

L'astrologia cavalca la sottile linea tra il serio e il faceto e non c'è niente di male a prenderla con la dovuta leggerezza. Anzi, forse è proprio l'approccio ideale con cui consultare l'oroscopo. Che non diventi "un'ossessione", insomma.

Tra le varie curiosità in fatto di segni, puoi trovare delle cose davvero divertenti e particolari. Pensa che alcuni oroscopi sondano il rapporto bipede-quadrupede, svelando qual è la razza canina più adatta a te in base al tuo segno zodiacale.