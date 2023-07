N on sai che fare in una giornata di sole? Non hai voglia di rilassarti in un parco e preferisci una bella gita culturale? Qui abbiamo qualche idea per te

Le gite fuori porta possono essere momenti di cultura! Scoprire abbazie, chiese e musei non significa per forza rinchiudersi dentro delle sale buie e anguste, è invece un bellissimo modo per passare del tempo nutrendo la propria anima e scoprire nuovi luoghi di cultura proprio a due passi da te. Approfitta dell'estate: ecco qualche idea per te.

Castello Visconteo di Pavia

Il Castello Visconteo di Pavia ospita oggi i Musei Civici, una bella istituizione che raggruppa tutti i musei comunali della città. Si può raggiungere comodamente in macchina, o in treno, o anche in bici! La ciclabile che costeggia il Naviglio Pavese finisce alle porte del castello. All'interno dei musei troverai tante sezioni: una per ogni gusto!

Reperti medievali, sezione archeologiche, resti longobardi e gotici, ma anche romani. Insomma, la visita al Castello Visconteo di Pavia è una scorpacciata di cultura e storia antica. Per chi invece ama l'arte più recente si trovano dei bellissimi atrii di arte Rinascimentale e Risorgimentale. La bellezza di questo castello non è solo l'ampiezza delle sale e il landscaping attorno, che lo rende una fortezza i n mezzo al verde, ma anche il fatto che le spesse mura di pietra tengono lontane il caldo estivo e l'afa. Una gita da cui si può solo guadagnare, in cultura e freschezza!

Abbazia di Chiaravalle

Per chi ama invece rifugiarsi in luoghi ameni e silenziosi. L'abbazia di Chiaravalle è conosciuta anche con il nome di Santa Maria di Roveniano. Si tratta di un complesso monastico cistercense situato nel bel mezzo del Parco Agricolo Sud di Milano. Una costruzione del XII secolo, voluta per opera di San Bernardo di Chiaravalle, è uno degli esempi più celebri di architettura gotica in Italia.

I terreni che stanno intorno all'abbazia di Chiaravalle sono curati dal comune di Milano, e i campi lì vicino rendono l'ambiente un'oasi nel verde. I monaci che abitavano il monastero si sono impegnati affinché l'area venisse completamente bonificata e oggi delle lunghissime piste ciclabili permettono ai turisti di unire l'utile al dilettevole: una bella gita fuori porta, fra cultura e pedalate!

Abbazia di Praglia

Questa abbazia dal nome un po' bizzarro è in realtà teatro di colori incredibili. L'abbazia di Praglia è un monastero edificato nel XV secolo sui colli veneti, in provincia di Padova (Località di Teolo). Ancora oggi è abitata da monaci benedettini, che si occupano di attività agresti e volontariato. Producono materie prime con l'aiuto del territorio circostante e vendono prodotti fatti a mano. I visitatori sono ben accolti tutto l'anno.

Si tratta di una gita proprio da non perdere. Il nostro consiglio è visitare il doppio chiostro, la biblioteca e soprattutto di assaggiare i prodotti tipici dei monaci. Ovviamente, una visita ai campi di girasoli tutt'attorno all'abbazia di Praglia è d'obbligo.

Un salto a Firenze

Per chi ha possibilità di vivere questa città, sa bene che Firenze non si vede tutta in un giorno. Le attività culturali sono troppe, le opere artistiche non si possono contare. Firenze è la città degli artisti e tante menti illustri hanno camminato fra i viottoli di questa città. Ovunque ti giri trovi qualcosa da scoprire e fotografare. Visita naturalmente d'obbligo agli Uffizi e al Giardino degli Oboli, luoghi di disarmante bellezza.

Se però si ha un solo pomeriggio da dedicare a questa città il nostro consiglio è di perdersi fra le viuzze del centro, scoprire i marmi antichi e i nomi buffi e storici delle vie. Firenze è bella se vissuta con il ricordo di epoche passate, e non c'è niente di meglio che camminare all'ombra dei ciottolato fra memorie antiche e vecchie poesie artistiche. Una tappa fondamentale è il quartiere San Niccolò, una zona diventato il perno della street art. Alla scoperta di graffiti, disegni, dipinti che decorano muri, trattorie, alberghi e atelier.

I Bronzi di Riace

Le due iconiche statue di bronzo del V secolo a.C. Arrivate fino a noi in un eccezionale stato di conservazione, i Bronzi di Riace sono oggi nel museo di Reggio Calabria, e meritano sicuramente una visita se si stanno facendo le vacanze nella bellissima punta del nostro stivale. Questa statue nascondono tutta la bellezza delle epoche passate, e anche il loro ritrovamento, negli anni '70, rimane pressoché un mistero.

All'interno del museo di Reggio Calabria si trovano poi molte opere tardo greche e reperti storici unici al mondo. Una gita culturale che merita davvero di essere vissuta, non solo per scappare dal caldo torrido delle città meridionali durante l'estate, ma proprio per assaporare il gusto di civiltà così antiche dalla nostra e così creative.

Giardini-Naxos

Questi favolosi giardini si trovano in Sicilia, in provincia di Messina. All'interno del parco si trovano varietà floreali e piante centenarie, ma anche orti botanici e arbusti unici al mondo. All'interno dei Giardini-Naxos ci sono poi musei (visitabili con il biglietto per i giardini) che raccolgono opere e reperti della Grecia antica e della prima epoca romana.

Quella ai Giardini-Naxos è una gita assolutamente da non perdere! È consigliabile svolgerla di mattina, quando ancora il clima non è afoso e si possono scattare bellissime foto con il cielo estivo. Una tappa fuori porta da fare assolutamente se ci si trova in Sicilia.