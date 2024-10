Il National Geographic ha svelato le mete di viaggio irrinunciabili per il 2025. Secondo il caporedattore Nathan Lump, l’elenco annuale delle destinazioni di viaggio più emozionanti, Best of the World 2025, celebra l’essenza del viaggiare in un periodo storico complesso. «Quest’anno ci siamo concentrati su esperienze che regalano puro divertimento e connessione autentica», ha dichiarato Lump in un’intervista esclusiva alla CNN.

Le mete culturali 2025

Tra le destinazioni selezionate spiccano alcune location simbolo di cultura e festa. A Guadalajara, in Messico, il tradizionale festival mariachi anima la città per due settimane tra agosto e settembre, riempiendo le strade e il famoso Teatro Degollado di suoni e colori. Altra protagonista è la città di Boise, nell’Idaho, che ospita Jaialdi, il festival basco più grande degli Stati Uniti. Con un programma ricco di spettacoli di danza, musica e sport tradizionali, come le gare di taglio della legna e sollevamento di pesi, il festival offre uno sguardo raro e autentico sulla cultura basca.

Viaggi alla ricerca della spiritualità

Per chi desidera un’esperienza più intima e introspettiva, Best of the World 2025 propone i monasteri italiani, risalenti al Medioevo. Questi luoghi sacri, aperti a tutti i visitatori indipendentemente dalla religione, offrono un’opportunità unica per vivere un’esperienza “zen”. È un invito a connettersi con sé stessi e a riscoprire il valore della tranquillità, in un ambiente che incoraggia alla riflessione e alla pace. Anche la città irlandese di Cork è presente nella lista. Con il completamento previsto di un grande progetto di riqualificazione urbana entro il 2028, Cork si sta reinventando come una città culturale dinamica e accogliente. Per Lump, Cork offre una combinazione di vibrante scena culturale e calore umano, un binomio che la rende una destinazione perfetta per chi cerca una rinnovata energia e divertimento.

Le grandi classiche con una nuova anima

Nella lista del 2025 ci sono anche destinazioni iconiche come Bangkok e Los Angeles, ma con attrazioni rinnovate. In Thailandia, il restauro del Wat Chaiwatthanaram, uno storico tempio buddista del XVII secolo, offre ai visitatori un nuovo modo di esplorare la spiritualità e il fascino della capitale. A Los Angeles, la trasformazione del Crenshaw Boulevard e il futuro Lucas Museum of Narrative Art, dedicato all’arte narrativa e in apertura nel 2026, promettono un rinnovamento culturale unico. Inoltre, Haida Gwaii, una serie di isole al largo della costa della Columbia Britannica, è una delle mete più affascinanti per l’immersione culturale nel mondo indigeno Haida. Qui, i visitatori possono esplorare l’arte e le tradizioni della comunità locale, partecipare a escursioni di avvistamento delle balene e vivere esperienze autentiche a stretto contatto con la natura.

Il ritorno al viaggio lento e consapevole

Il viaggio lento sarà un’altra tendenza fondamentale del 2025, secondo Lump. Con l’Eastern & Oriental Express della Malesia che torna operativo grazie alla compagnia Belmond, i viaggiatori avranno l’opportunità di scoprire la fauna e la flora selvatiche della Malesia, tra cui la tigre malese. Questa tipologia di viaggio lento, che comprende anche escursioni come il trekking sui vulcani del Guatemala o l’arrampicata su roccia nella valle di Suru in India, riflette il desiderio crescente di esplorare il mondo con ritmi diversi e più sostenibili. La Groenlandia, grazie a un nuovo aeroporto internazionale, è tra le destinazioni più promettenti per gli amanti della natura incontaminata.

Mete alternative meno conosciute

Kanazawa, in Giappone, è stata scelta come una valida alternativa alla sempre più affollata Kyoto. Famosa per la produzione di foglie d’oro e per la sua autenticità, Kanazawa è un luogo dove i visitatori possono immergersi nella tradizione giapponese senza il caos tipico delle mete più turistiche. Questa città offre un’opportunità rara per scoprire il Giappone più autentico, con il fascino della cultura locale e un ritmo di vita più rilassato.

Un nuovo capitolo per i viaggi globali

Best of the World 2025 non solo definisce le tendenze future del settore, ma risponde anche ai desideri dei viaggiatori contemporanei, sempre più alla ricerca di esperienze significative. Con una combinazione di mete classiche, nuove prospettive e destinazioni sorprendenti, il 2025 promette di essere un anno all’insegna del divertimento, della scoperta e del viaggio consapevole.

