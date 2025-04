La Grecia conta più di 6,000 destinazioni fra isole, isolette e isolotti minori. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, basta solo cercare!

Mai come negli ultimi anni la Grecia è stata così popolare, diventando tra le mete più ambite per le vacanze.

Grecia: la meta perfetta per le tue vacanze

Pronta a partire? Il mezzo più comodo e veloce per raggiungere la Grecia è l’aereo: arrivo ad Atene e poi nave, oppure direttamente nell’isola prescelta. Altra opzione è la nave: poche ore di navigazione e sbarchi rilassata e riposata nelle isole dal mare turchese con macchina, camper e persino i tuoi animali al seguito. Ecco allora una piccola guida alle isole greche più belle e più adatte a te: a seconda che tu stia cercando la movida notturna oppure la spiaggia deserta e incontaminata, qui troverai consigli preziosi per una vacanza indimenticabile.

Le isole più belle della Grecia per i giovani

La Grecia è la meta ideale per i più giovani perché abbastanza economica e ricca di locali notturni per la movida. Vediamo quali sono le isole perfette per il divertimento estivo.

Isola di Ios

Ios è per chi non ha pregiudizi. Si tratta di una terra autentica, fatta di tradizioni e modernità. Non è raro imbattersi in un contadino che va a fare la spesa cavalcando un asino mentre tu torni dalla discoteca. Questo perché Ios è riuscita, in pochi anni, a diventare una culla della movida notturna ma al tempo stesso a mantenere intatte le proprie tradizioni. Può accadere che la gioventù prenda possesso delle strade e delle viuzze rendendo i villaggi di Ios delle vere e proprie piste da ballo a cielo aperto, con tanto di musica e brindisi continui. Questa è anche l’isola dove la leggenda vuole collocata la tomba del celebre Omero.

Isola di Mykonos

Per quel che sappiamo, non invecchia mai. Mykonos è forse il simbolo della movida e del divertimento in stile greco: è l’isola perfetta per chi cerca il divertimento, le emozioni forti, il mare cristallino e i cocktail colorati. Qui la movida notturna inizia alle due di notte e va avanti finché non albeggia. Discoteche e beach bar ne troverai a iosa: alcune sono molto famose, ma la verità è che a Mykonos è bello perdersi e a volte la musica più bella si trova nei posti più impensabili… basta cercare!

Isola di Paros

Se invece sei una giovane sportiva, ti consigliamo Paros, famosa e apprezzata per lo snorkling e il windsurf: qui ogni estate si radunano surfers di tutto il mondo pronti a sfidare il mare e cavalcare onde alte fino a 8 metri. Che aspetti? Unisciti a loro!

Meta molto ambita dai giovani, questa isola ti lascerà a bocca aperta per la sua calda ospitalità e per le numerose discoteche sulle spiagge.

Isola di Alonissos

Se invece sei una giovane avventuriera e ami il camping e le vacanze selvagge, allora per te abbiamo pensato ad Alonissos. Qui le spiagge bianche i mari trasparenti attirano moltissimi giovani da tutta l’Europa chi col camper: chi con la roulotte… tutti vogliono un pezzo di questo paradiso incontaminato! A questo proposito, l’isola è pensata proprio per chi ama l’eco-turismo: si tratta infatti del più grande ecosistema marino protetto del bacino mediterraneo.

Le isole più belle della Grecia per le famiglie

Ma la Grecia è una destinazione perfetta anche per le famiglie. per chi viaggia con figli al seguito, ecco le isole per le loro esigenze.

Isola di Creta

Con la sua storia millenaria, Creta rimane una delle destinazioni più ricercate. Posta sul confine tra mar Egeo e mar Libico, quest’isola ha una varietà territoriale molto grande. Si passa infatti dalla finissima sabbia bianca della spiaggia di Elafonisi alle catene montuose di Lefka Ori. Nel mezzo intercorrono molti sentieri dove fare bellissime passeggiate, osservare la natura e fotografare la fauna dell’isola.

Questo luogo è ideale per i bambini, ma affascinante per chiunque: lasciati incantare dal labirinto di Cnosso e dal Museo Archeologico di Candia…un salto indietro nel tempo per rivivere lo splendore della civiltà minoica!

Isola di Rodi

La vastità dei siti archeologici di Rodi rendono quest’isola la più affascinante dell’arcipelago del Dodecaneso. Famosa per l’ormai perduto Colosso, una delle sette meraviglie del mondo antico, in realtà quest’isola cela moltissime altre “meraviglie”, tra cui la Valle delle Farfalle, che si trova fra i villaggi di Paradissi e Theologos. Si tratta di pochi ettari che creano un habitat ideale a migliaia di farfalle coloratissime. Uno spettacolo per tutta la famiglia!

Le isole più belle della Grecia: le meno turistiche

Per una vacanza diversa, invece delle “solite note” abbiamo cercato le isole più amate dagli ateniesi, quelle ancora poco conosciute dai turisti.

Isola di Egina

Esistono ancora, in Grecia, isole da undertourism? Esclusi gli ateniesi, che ci arrivano in 40 minuti dal Pireo, sono pochi i turisti che scelgono Egina per una vacanza. Eppure quest’isola nel Golfo Argo Saronico è il perfetto luogo da fuga, fra scorci sul mare e distese a perdita d’occhio di pistacchio certificato Dop, considerato da molti il più buono di tutta la Grecia (lo acquisti nel capoluogo Aegina Town, o sulle bancarelle del Fistiki, il festival del pistacchio in scena ogni anno a metà settembre). Per una sosta culturale, la star è il tempio dorico di Afaia, in collina, (le 17 strepitose statue in marmo della Gliptoteca di Monaco di Baviera vengono da qui), in posizione panoramica per ammirare il golfo e la costa di Atene. Il pesce più buono si mangia nel borgo di Pérdika, e se cerchi un posto speciale dove prendere il sole vai a Monì, l’isolotto dai colori caraibici al largo della costa sud-occidentale: è abitato solo dai pavoni e i cervi che pascolano indisturbati fino alla spiaggia.

Isola di Kea

Amatissima dagli ateniesi, Kea (o Tzia) è la meno conosciuta delle Cicladi. Un’ora di traghetto dal porto di Lavrio e la sua silhouette dolce e collinare sa subito di pausa-relax. Una volta sbarcati ci si perde fra piccoli villaggi bianco latte dai tetti colorati, siti archeologici raggiungibili a piedi, in barca o a dorso di mulo, come il tempio di Apollo, a strapiombo sul blu, antichi mulini e la più grande foresta di querce dell’arcipelago. Il segreto per legarli tutti, come gli ingredienti di una antica ricetta, è la lentezza. Così dal capoluogo Ioulida in un quarto d’ora di passeggiata si arriva alla statua del leone di Kea, la star mitologica scolpita nella roccia di granito, proseguendo compare Otzias, una spiaggia-cartolina incorniciata da distese di tamarindo, un po’ più lontano c’è Koundorous, la baia preferita dai divers per via delle sue acque azzurre e limpide, ricche di relitti sommersi. Come l’HMHS Britannic, transatlantico gemello del Titanic, affondato nel 1916 da una mina tedesca.

Isola di Spetses

Questa perla nel blu dell’Egeo ha uno spirito ecologico (come la vicina Hydra è car-free) e un’atmosfera aristocratica molto apprezzata dagli ateniesi più chic: ci arrivano in due ore di nave da Atene o in pochi minuti di battello dalle coste del Peloponneso, passeggiano fra le vie del porto vecchio, si godono il tramonto, le falesie rosse, le distese d’agave e l’immensa pineta voluta da Sotirios Anargyros. Questo immigrato nel XX secolo tornò miliardario dagli Stati Uniti regalando alla sua terra natale strade, distese di pini, un college per studenti benestanti sul modello di Eton e un hotel di lusso per accogliere le famiglie in visita: il Grand Hotel Poseidon, ancora oggi fra i più lussuosi di Grecia. Perdetevi nei profumi della vegetazione, nel mosaico di spiagge e baie, da Agia Marina ad Agia Paraskevi, la più bella dell’isola. Poi visita i villaggi e il museo di Laskarina Bouboulina, eroina della guerra d’indipendenza e prima donna ammiraglio della nazione. Per un pizzico di folklore local ci sono le passeggiate in calesse, mentre a piedi o in bicicletta si percorrono i Greek paths of culture: 19 sentieri alla volta della costa o dell’entroterra.

Isola di Hydra

Se le rocce potessero parlare racconterebbero di quando su quest’isola, nel Golfo Argo Saronico, regnavano solo solitudine e silenzio. Poche le case colorate, pochissimi i turisti, quasi tutti ateniesi dell’alta borghesia (siamo a due ore di nave dal Pireo) e celeb in cerca di fughe pacificanti: Onassis, Mick Jagger, Sofia Loren ma soprattutto Leonard Cohen, che qui aveva conosciuto la sua musa norvegese Marianne Ihlen e trovato l’ispirazione per scrivere le sue canzoni. Sono le magie di Hydra, scoglio di appena 20 chilometri di lunghezza e dall’anima orgogliosamente car-free, dove le poche strade si percorrono a piedi o a dorso di mulo e alle spiagge più belle (per esempio, St Nikolaus) si arriva solo via mare, con i battelli in partenza dal porticciolo di Hydra Town. L’assenza di auto è un invito al trekking: quello in salita alla volta del Monte Eros, che con i suoi 600 metri è la cima più alta dell’isola, oppure il tour delle 300 chiese e 6 monasteri sparsi nella vegetazione. Poi tutti al porto per l’aperitivo al tramonto o una cena dove, in alcuni ristoranti, i piatti di pesce freschissimo vengono serviti sui tavoli apparecchiati in terrazza, davanti al sole che scompare nel mare.

Folegandros: una delle isole più belle della Grecia

Folegandros è una delle perle più preziose delle Cicladi. Questo perché, nonostante sia molto conosciuta, non è ancora stata presa d’assalto dai turisti. Forse per la mancanza di un aeroporto (puoi infatti arrivarci solo in traghetto) o per la carenza di una scalmanata vita notturna, ma quest’isola è il rifugio perfetto per chi cerca la pace e la tranquillità. Qui è possibile scoprire la Grecia più autentica, fatta di colli disabitati e stradine tortuose… un vero paradiso per chi cerca la pace dei sensi. I punti forza di quest’isola sono sicuramente i paesaggi meravigliosi e l’ospitalità disarmante della gente del posto.

Isola di Kythera

Con i suoi monumenti bizantini e villaggi pittoreschi, Kythera ti regalerà le sue bellezze naturali a dei prezzi davvero concorrenziali. Proprio per via dei bassi costi, sarà facilissimo affittare una casetta di pescatori per un paio di settimane e godere di questo isolotto meraviglioso. Viene anche chiamata “terra di Venere” ed è poco nota al turismo internazionale, ma molto conosciuta invece dai greci che la frequentano anche in bassa stagione. Se vuoi davvero diventare travel blogger, questa è una destinazione da tener presente per stupire i follower.

Isola di Iraklia

Una delle meno costose fra le isole Cicladi è Iraklia. Gli abitanti di quest’isola vivono ancora, in gran parte, di pesca e agricoltura. Iraklia è la terra che fa per te se cerchi pace, relax e solitudine. Naturalmente in alta stagione la popolazione aumenta, ma ti accorgerai subito che i visitatori di quest’isola cercano come te il silenzio e la tranquillità.

Qui il buon cibo la fa da padrone: assaggia le olive dell’isola, hanno una marcia in più. Per tutte le amanti della carne invece, le proposte sono davvero succulente: qui i contadini sono anche allevatori da millenni!

