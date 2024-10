Natasha Gupta, travel blogger di origine singaporiana e indiana, ha trovato un modo tutto nuovo per esplorare il mondo senza mai lasciare casa sua: utilizza Google Earth. Attraverso TikTok e Instagram, la giovane “viaggiatrice” ha iniziato a postare video in cui visita destinazioni in tutto il mondo tramite la nota piattaforma che consente agli utenti di esplorare ogni angolo del pianeta da una prospettiva satellitare. La particolarità dei suoi video? Gupta esplora Paesi a caso finché non si imbatte in una vista che considera “brutta” (al che pronuncia la parola “ugly”), momento in cui il video si interrompe bruscamente.

Il format minimal che ha conquistato i social

I video di Natasha sono brevi ma incisivi: esplora diverse località, a volte si limita a sentenziare “not ugly” e “ugly” lasciando che parlino le sue espressioni; altre volte fornisce commenti rapidi, inevitabilmente superficiali ma immediati su ciò che vede, presumibilmente quasi sempre per la prima volta. In certi casi si mostra sorpresa, in altre delusa e conclude ogni esplorazione con il suo giudizio finale. “Ugly”, dice con sicurezza quando una meta non le piace, mettendo fine al video. Questo stile minimal ha conquistato un vasto pubblico, che apprezza l’autenticità e l’ironia del format.

Google Earth per visitare il mondo

Google Earth è uno strumento digitale che permette di vedere immagini tridimensionali della Terra, utilizzando dati raccolti da satelliti. Gli utenti possono navigare virtualmente tra città, monumenti e paesaggi naturali, zoomando su ogni luogo desiderato. È come avere il mondo a portata di click, rendendo possibile esplorare Paesi lontani senza muoversi da casa. È esattamente questo il principio che ha reso i video di Gupta così popolari.

L’ASMR nei video di Natasha Gupta

Un altro elemento che rende i video della travel blogger particolarmente apprezzati è l’atmosfera distesa che ricordano i contenuti ASMR. L’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) è una sensazione di rilassamento provocata da suoni o immagini particolarmente soft e piacevoli. I video di Gupta, con i suoi brevi commenti e l’esplorazione tranquilla di paesaggi, producono un effetto simile, trasportando gli spettatori in un viaggio virtuale quasi contemplativo.

Il successo virale dei video di Natasha Gupta

Uno dei video più visti di Natasha Gupta riguarda la sua esplorazione della Francia, che ha raccolto oltre 6,5 milioni di visualizzazioni su TikTok. Fra le decine di video già realizzati dalla travel blogger, uno sulle Filippine e uno sul Giappone che hanno ottenuto rispettivamente 13,4 e 17,6 milioni di visualizzazioni. Gupta ha ampliato il suo orizzonte esplorando anche stati specifici degli USA, come New York e Ohio, riscuotendo grande successo. Di recente ha dedicato un video anche all’Italia.

Oltre Google Earth: viaggi reali e virtuali

Di recente, Gupta ha iniziato a unire la sua esperienza virtuale con viaggi reali. Ad esempio, prima di un viaggio a Milano, ha esplorato il capoluogo lombardo tramite Google Earth: poi l’ha visitato di persona per confrontare i luoghi che aveva visto virtualmente con l’effetto “dal vivo”. Il video si è interrotto con un’immagine della Torre Velasca, giudicata “ugly”. La giovane blogger ha viaggiato anche per le strade di Londra, dedicando uno dei suoi video alla sua città natale.

Leggi anche Travel Blogger da seguire su Instagram: i 10 migliori per sentirsi ancora in vacanza