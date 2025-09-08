Dalla Norvegia alla Romania, dalla Francia alla Spagna, l’Europa è attraversata da antichi cammini di fede che oggi attirano non solo pellegrini, ma anche viaggiatori alla ricerca di natura, storia e spiritualità. Ogni itinerario racconta un pezzo d’identità europea, tra paesaggi mozzafiato, borghi incantati e monumenti millenari.

Sulle orme dei vescovi: la Via Francigena

Tra i percorsi più amati dai camminatori europei, la Via Francigena vanta oltre mille anni di storia. Nato alla fine del X secolo, questo itinerario ripercorre il viaggio del vescovo di Canterbury verso Roma, per incontrare papa Giovanni XV. Oggi si snoda per oltre 2.000 km, attraversando campagne, sentieri e borghi d’Italia, con il tratto toscano come protagonista assoluto. Da San Gimignano a Monteriggioni, passando per Colle di Val d’Elsa e Siena, ogni tappa è un’immersione nella bellezza. Lungo il cammino si trovano strutture di ogni tipo, dai campeggi agli agriturismi, fino a chiese che accolgono i pellegrini con ospitalità e spiritualità.

Il silenzio dei boschi: il Cammino di San Francesco

Nel cuore della Toscana, un altro percorso racconta la vita di un santo: il Cammino di San Francesco. Da Firenze fino all’eremo de La Verna, dove il santo ricevette le stigmate nel 1224, si cammina tra foreste secolari e spiritualità diffusa. Sei giorni a piedi, o poche ore in bicicletta o a cavallo, bastano per raggiungere il santuario immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un luogo dove la natura parla il linguaggio della fede.

Il mito europeo: il Cammino di Santiago

È forse il cammino più celebre al mondo: il Cammino di Santiago conduce milioni di viaggiatori verso la tomba di San Giacomo, a Santiago de Compostela. Non un solo itinerario, ma una rete di percorsi: dall’iconico Cammino Francese ai 800 km dai Pirenei fino alla Galizia, al Cammino Portoghese che risale la costa atlantica, fino al Cammino del Nord, al Primitivo e all’Inglese. Ogni tracciato regala emozioni diverse, tra monti, città storiche e silenzi rigeneranti. E con ogni tappa, il «passaporto del pellegrino» si riempie di timbri, testimoni di un viaggio fuori dal tempo.

Nel cuore della Francia: la Via Podiensis

Anche la Francia custodisce le sue vie sacre, come la Via Podiensis, tra le più antiche e affascinanti che conducono a Santiago. Da Le Puy-en-Velay fino ai Pirenei, questo cammino di circa 700 km accompagna i viaggiatori tra vulcani spenti, borghi medievali e spiritualità. Tappe imperdibili: la cappella di Saint-Michel d’Aiguilhe, arroccata su una roccia, la cattedrale gotica di Le Puy e la celebre Saint-Jean-Pied-de-Port, punto di partenza per molti pellegrini diretti in Spagna.

Nel cuore della Baviera: verso Altötting

In Germania, la meta del pellegrinaggio è Altötting, piccolo gioiello bavarese vicino al confine austriaco, dove si venerano le reliquie dell’apostolo Filippo. Il cammino può partire da vari punti dell’Europa centrale, attraversando le maestose Alpi e i paesaggi idilliaci della Baviera. Una destinazione meno nota ma profondamente radicata nella tradizione cristiana tedesca.

Sotto il sole portoghese: la Rota Vicentina

Per chi ama i cammini più a contatto con la natura, il sud del Portogallo offre la Rota Vicentina: quasi 350 km che collegano Alcoutim al Capo di São Vicente, passando per l’Alentejo e l’Algarve. Due gli itinerari principali: il Sentiero dei Pescatori, lungo le spettacolari scogliere atlantiche, e il Sentiero Storico, che si addentra nei parchi naturali e nei villaggi rurali. Con tappe mai superiori ai 25 km, è un percorso adatto a tutti e offre sistemazioni lungo il tragitto.

Tra cattedrali e scogliere: il Cammino di Sant’Agostino

Nel sud-est dell’Inghilterra, il Cammino di Sant’Agostino collega Rochester a Ramsgate, passando per l’iconica Cattedrale di Canterbury, patrimonio UNESCO. Un percorso breve ma intenso, che racconta l’arrivo del cristianesimo sull’isola britannica. La tappa finale, il santuario dedicato al santo, è un luogo simbolico e di grande suggestione.

La spiritualità del nord: il Cammino di San Cuthbert

Più a nord, tra Scozia e Inghilterra, si snoda il Cammino di San Cuthbert, circa 100 km tra le Lowlands scozzesi e l’isola di Lindisfarne, un tempo dimora e tomba del santo. Il tragitto regala paesaggi selvaggi e spettacolari, tra cui il parco nazionale di Northumberland, ed è ideale per chi cerca una camminata breve ma profonda, immersa nella storia monastica delle isole britanniche.

Oltre i fiordi: il Cammino di Sant’Olav

In Norvegia, il Cammino di Sant’Olav è tra i più scenografici d’Europa. Lungo 643 km da Oslo a Trondheim, dove si trova la cattedrale di Nidaros, tocca paesaggi che sembrano usciti da una fiaba nordica: foreste, fiordi, villaggi e persino isole. Il percorso può essere affrontato a piedi, in bici o persino in kayak. Un viaggio epico, alla scoperta delle radici cristiane della Scandinavia.

La nuova frontiera dell’Est: la Via Transilvanica

Infine, uno dei cammini più giovani ma già iconici: la Via Transilvanica in Romania. Lunga oltre 1.400 km, attraversa il Paese da nord a sud, da Putna a Drobeta-Turnu Severin, passando per i Carpazi e più di cento villaggi. Sebbene non sia un percorso religioso, regala un’immersione autentica nella cultura, nella natura e nell’ospitalità dell’Europa orientale. Una nuova meta per chi cerca l’avventura fuori dai circuiti turistici più noti.

