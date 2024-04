Vacanza da sogno a piccoli prezzi: alla scoperta dell’Algarve

P rima in Europa per rapporto qualità-prezzo, la regione meridionale del Portogallo offre ai turisti 200 chilometri di costa incontaminata

Se stai cercando una meta europea per l’estate e devi fare i conti con il portafoglio, l’Algarve è il luogo ideale. La regione più meridionale del Portogallo è stata recentemente classificata quinta destinazione al mondo per rapporto qualità-prezzo da Post Office Travel Money e prima in Europa (superati nell’ultimo anno Marmaris in Turchia e Sunny Beach in Bulgaria).

I prezzi in Algarve

Analizzando il costo di otto prodotti campione in commercio, il rapporto ha rilevato che in Algarve un caffè costa un euro, una bottiglia di birra locale 2,5 euro e un bicchiere di vino 2 euro. Per una cena di coppia di tre portate, bottiglia di vino della casa inclusa, il costo medio è di 45 euro, meno della metà di quanto si pagherebbe in località come Nizza o Cancun.

Ciò che i viaggiatori amano dell’Algarve

Commentando il loro viaggio in Portogallo, molti utenti di TripAdvisor si sono soffermati sulla tappa in Algarve: “È conveniente, ha spiagge incantevoli, gente amichevole, un ottimo golf club e il tempo è generalmente buono”, scrive uno. Un altro consiglia Lagos, nel sud della regione, dicendo che ha “storia, spiagge e paesaggi meravigliose“. Faro? “Mi è piaciuto molto il centro storico e le principali vie dello shopping, con molti negozi, ristoranti e un’atmosfera fantastica“, racconta un terzo.

E ancora, raccomandando la piccola località di Carvoeiro, un turista aggiunge: “Ha tutto ciò di cui hai bisogno. Favolosa selezione di bar e ristoranti, bellissima camminata in cima alla scogliera. Barche direttamente sulla spiaggia per le famose grotte di Benagil”.

Cosa fare in Algarve

La regione portoghese dell’Algarve è stata nominata “la migliore destinazione balneare d’Europa” nel 2023 per la decima volta consecutiva, grazie ai suoi 200 chilometri di splendida costa. Le sue 88 spiagge Bandiera Blu, che vanno da distese di sabbia dorata a baie rocciose appartate, sono una grande attrazione per i turisti. Non l’unica…

Il centro storico di Faro è una tappa obbligata per gli appassionati di storia, mentre le famiglie possono divertirsi nei parchi a tema come Zoomarine e Slide & Splash. La zona è anche ricca di vigneti dove sorseggiare vini locali e scoprire come vengono prodotti.

Da non perdere inoltre le crociere al tramonto e i tour per gli avvistamenti dei delfini in partenza ogni giorno in alta stagione dalle località di Albufeira, Lagos, Faro e Portimao.

Il meteo in Algarve

Secondo il Met Office, a luglio la temperatura media massima è di 29,1°, con piogge scarse e fino a 12 ore di sole al giorno durante l’estate. Gennaio è il mese più freddo, con massime di 16,2° e 60 mm di pioggia.

Come arrivare in Algarve

Per raggiungere l’Algarve dall’Italia il mezzo migliore è l’aereo. L’unico aeroporto della regione è quello della città di Faro con collegamenti diretti da e per lo scalo di Bergamo Orio al Serio due volte la settimana.

Qualità-prezzo, le migliori destinazioni al mondo

Se l’Algarve si piazza al quinto posto al mondo per il miglior rapporto qualità-prezzo, è la località di Hoi An (Vietnam) a comandare la classifica di Post Office Travel Money. Seguono, nell’ordine: Città del Capo in Sud Africa, Mombasa (Kenya) e Tokyo in Giappone.

Il Vietnam vince grazie alla combinazione della svalutazione della sua moneta, il dong, e la riduzione del 14,4% dei prezzi locali. Ciò significa che i turisti italiani possono acquistare una birra per 1,30 euro, un repellente per insetti a 1,20 euro, una crema solare a 4,30 euro e consumare un pranzo per due persone a 45 euro.

Ma ecco la classifica completa delle 15 destinazioni per le vacanze 2024 con il miglior rapporto qualità-prezzo:

1 – Hoi An, Vietnam

2 – Città del Capo, Sud Africa

3 – Mombasa, Kenia

4 – Tokyo, Giappone

5 – Algarve, Portogallo

6 – Sharm el-Sheikh, Egitto

7 – Sunny beach, Bulgaria

8 – Kuta, Bali

9 – Marmaris, Turchia

10 – Pafo, Cipro

11 – Penang, Malesia

12 – Phuket, Tailandia

13 – Delhi, India

14 – Costa del Sol, Spagna

15 – Montego Bay, Giamaica