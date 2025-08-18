Budapest è stata eletta la meta più economica da visitare in Europa secondo una rilevazione del fornitore di carte di credito Aqua. Lo studio ha analizzato i costi medi per un viaggio di andata e ritorno, sette notti in hotel, pasti, bevande e trasporti locali. La capitale ungherese si conferma una destinazione accessibile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una ricchezza di bellezze storiche, naturali e culturali.

I costi per una vacanza low-cost a Budapest

Una vacanza a Budapest risulta davvero conveniente, ecco quanto si spende in media nella capitale ungherese per:

  • Voli A/R: circa 96 € a persona
  • Sette notti in hotel per due persone: circa 622 €
  • Pasto medio al ristorante: 9,6 €
  • Una pinta di birra: 2,40 €
  • Biglietto per i trasporti locali: 1,16 €

Prezzi nettamente inferiori rispetto ad altre capitali europee: questo rende Budapest perfetta per chi desidera viaggiare con un budget contenuto.

Le meraviglie di Budapest: tra terme, storia e vedute sul Danubio

Budapest è una città che incanta al primo sguardo. Camminare lungo le rive del Danubio, soprattutto al tramonto, regala panorami mozzafiato: da un lato la parte collinare e più antica, Buda, dall’altro Pest, cuore moderno e vivace della capitale. Il Castello di Buda domina la scena con la sua imponenza e offre una vista spettacolare sulla città, mentre il Palazzo del Parlamento, uno degli edifici più imponenti (e stravaganti) d’Europa, svetta sulla riva del fiume e può essere visitato anche all’interno. Attraversando il Ponte delle Catene, il più celebre tra i ponti cittadini, si passa simbolicamente tra passato e presente. Ma Budapest è anche la capitale delle terme, con una tradizione termale che risale ai tempi dei Romani e degli Ottomani. Le terme Széchenyi, tra le più grandi d’Europa, si trovano nel cuore del parco cittadino e sono ideali per rilassarsi in un’atmosfera unica, mentre le storiche Gellért, in stile liberty, affascinano per la loro architettura e il fascino d’altri tempi. La città sorprende a ogni angolo, con i suoi mercati coperti, i caffè letterari e i celebri “ruin pub”, locali nati all’interno di edifici abbandonati e diventati simbolo della vita notturna alternativa.

Un itinerario ad anello di 7 giorni da Budapest

Se desideri esplorare anche i dintorni, Budapest può essere il punto di partenza ideale per un itinerario ad anello di una settimana. I primi due giorni possono essere dedicati alla scoperta della città. Il terzo giorno si può partire verso Esztergom, antica capitale del regno ungherese e sede di una delle basiliche più grandi d’Europa, situata proprio al confine con la Slovacchia. Il giorno successivo si può proseguire verso Visegrád, conosciuta per la sua fortezza medievale e per la vista mozzafiato sul fiume che da lì si snoda tra le colline. La quinta giornata può essere dedicata a Szentendre, una pittoresca cittadina di artisti, famosa per le sue gallerie d’arte, le case colorate e le viuzze acciottolate che ricordano un borgo mediterraneo. Gli ultimi due giorni possono essere trascorsi nuovamente a Budapest, magari approfondendo la visita al quartiere ebraico, esplorando i mercati coperti e concedendosi un po’ di shopping o un ultimo bagno termale prima del rientro.

Europa, le altre destinazioni più economiche dell’estate

Oltre a Budapest, lo studio di Aqua ha individuato altre città europee convenienti per l’estate. Ecco la classifica completa:

  1. Budapest, Ungheria
  2. Praga, Repubblica Ceca
  3. Costa del Sol, Spagna
  4. Porto, Portogallo
  5. Lanzarote, Spagna
  6. Lake District, Regno Unito
  7. Madrid, Spagna
  8. Blackpool, Regno Unito
  9. Tenerife, Spagna
  10. Foresta di Dean, Regno Unito
