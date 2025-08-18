Budapest è stata eletta la meta più economica da visitare in Europa secondo una rilevazione del fornitore di carte di credito Aqua. Lo studio ha analizzato i costi medi per un viaggio di andata e ritorno, sette notti in hotel, pasti, bevande e trasporti locali. La capitale ungherese si conferma una destinazione accessibile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una ricchezza di bellezze storiche, naturali e culturali.

I costi per una vacanza low-cost a Budapest

Una vacanza a Budapest risulta davvero conveniente, ecco quanto si spende in media nella capitale ungherese per:

Voli A/R: circa 96 € a persona

Sette notti in hotel per due persone: circa 622 €

Pasto medio al ristorante: 9,6 €

Una pinta di birra: 2,40 €

Biglietto per i trasporti locali: 1,16 €

Prezzi nettamente inferiori rispetto ad altre capitali europee: questo rende Budapest perfetta per chi desidera viaggiare con un budget contenuto.

Le meraviglie di Budapest: tra terme, storia e vedute sul Danubio

Budapest è una città che incanta al primo sguardo. Camminare lungo le rive del Danubio, soprattutto al tramonto, regala panorami mozzafiato: da un lato la parte collinare e più antica, Buda, dall’altro Pest, cuore moderno e vivace della capitale. Il Castello di Buda domina la scena con la sua imponenza e offre una vista spettacolare sulla città, mentre il Palazzo del Parlamento, uno degli edifici più imponenti (e stravaganti) d’Europa, svetta sulla riva del fiume e può essere visitato anche all’interno. Attraversando il Ponte delle Catene, il più celebre tra i ponti cittadini, si passa simbolicamente tra passato e presente. Ma Budapest è anche la capitale delle terme, con una tradizione termale che risale ai tempi dei Romani e degli Ottomani. Le terme Széchenyi, tra le più grandi d’Europa, si trovano nel cuore del parco cittadino e sono ideali per rilassarsi in un’atmosfera unica, mentre le storiche Gellért, in stile liberty, affascinano per la loro architettura e il fascino d’altri tempi. La città sorprende a ogni angolo, con i suoi mercati coperti, i caffè letterari e i celebri “ruin pub”, locali nati all’interno di edifici abbandonati e diventati simbolo della vita notturna alternativa.

Un itinerario ad anello di 7 giorni da Budapest

Se desideri esplorare anche i dintorni, Budapest può essere il punto di partenza ideale per un itinerario ad anello di una settimana. I primi due giorni possono essere dedicati alla scoperta della città. Il terzo giorno si può partire verso Esztergom, antica capitale del regno ungherese e sede di una delle basiliche più grandi d’Europa, situata proprio al confine con la Slovacchia. Il giorno successivo si può proseguire verso Visegrád, conosciuta per la sua fortezza medievale e per la vista mozzafiato sul fiume che da lì si snoda tra le colline. La quinta giornata può essere dedicata a Szentendre, una pittoresca cittadina di artisti, famosa per le sue gallerie d’arte, le case colorate e le viuzze acciottolate che ricordano un borgo mediterraneo. Gli ultimi due giorni possono essere trascorsi nuovamente a Budapest, magari approfondendo la visita al quartiere ebraico, esplorando i mercati coperti e concedendosi un po’ di shopping o un ultimo bagno termale prima del rientro.

Europa, le altre destinazioni più economiche dell’estate

Oltre a Budapest, lo studio di Aqua ha individuato altre città europee convenienti per l’estate. Ecco la classifica completa:

Budapest, Ungheria Praga, Repubblica Ceca Costa del Sol, Spagna Porto, Portogallo Lanzarote, Spagna Lake District, Regno Unito Madrid, Spagna Blackpool, Regno Unito Tenerife, Spagna Foresta di Dean, Regno Unito