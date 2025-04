Durante un viaggio la spesa per pranzi e cene può incidere pesantemente sul budget, ma in alcuni Paesi, anche all’interno dell’Europa, andare fuori a mangiare può risultare molto più economico rispetto all’Italia. Omio, la piattaforma che consente di prenotare biglietti di viaggio, ha preso in esame il costo medio di un pasto, di un cappuccino e di una birra locale per arrivare a stilare una lista delle città più economiche (e più care) d’Europa per mangiare e bere. Da notare che, secondo la rilevazione, in tutte le città presenti nella 10 ten delle più economiche, i pasti in media costano meno di 12 €.

Pristina, il pranzo più conveniente d’Europa è qui

Pristina, capitale del Kosovo, è la città che – secondo la classifica di Omio – batte tutte le altre per convenienza. Qui un pasto completo arriva a costare solo 4,93 €, una birra locale 1,97 € e un cappuccino appena 1,20 €. Con questi prezzi, mangiare fuori sarà doppiamente invitante.

Piatto da provare: Flija

Flija è una specialità tradizionale kosovara, composta da sottili strati di crepes cotte su un fuoco speciale e servite con burro fuso e yogurt. È un piatto rustico, molto amato per la sua semplicità e il suo sapore ricco.

Le città europee più economiche per mangiare e bere

Dopo Pristina, ecco le altre città europee che offrono piatti deliziosi a prezzi contenuti:

2. Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina

Piatto da provare: Ćevapi – sono piccole polpette di carne tritata (di solito manzo o agnello) grigliate e servite in un pane chiamato somun, accompagnate da cipolla cruda e una salsa a base di yogurt o ajvar. È un piatto semplice ma ricco di sapore, molto amato in tutta la regione balcanica.

3. Skopje, Macedonia del Nord

Piatto da provare: Tavče gravče – è uno stufato di fagioli cucinato con carne, spezie e olio, tipico della cucina macedone. È un piatto molto rustico, spesso accompagnato da pane fresco, che riscalda il cuore e offre una buona dose di comfort.

4. Chișinău, Moldavia

Piatto da provare: Mămăligă – è una polenta fatta con farina di mais, servita generalmente con formaggio fresco, panna acida e carne di maiale. È un piatto molto nutriente, ideale per riscaldarsi nelle fredde giornate invernali.

5. Minsk, Bielorussia

Piatto da provare: Draniki – sono delle frittelle di patate grattugiate e fritte, un piatto tipico della cucina bielorussa. Vengono solitamente serviti con panna acida o salsicce e sono un piatto molto popolare come spuntino o contorno.

6. Podgorica, Montenegro

Piatto da provare: Njeguški pršut – è un prosciutto crudo affumicato, prodotto nella regione di Njeguši in Montenegro. È un prodotto pregiato che viene stagionato e affumicato in modo tradizionale, con un sapore intenso e una consistenza morbida.

7. Praga, Repubblica Ceca

Piatto da provare: Svíčková – è uno stufato di carne di manzo cucinato in una salsa ricca a base di panna, cipolle, spezie e vino bianco. Viene servito con gnocchi di pane e è un piatto tradizionale della cucina ceca, amato da tutti.

8. Budapest, Ungheria

Piatto da provare: Gulyás – è una zuppa densa di carne, patate e paprika, uno dei piatti più iconici della cucina ungherese. La paprika è l’ingrediente principale, conferendo alla zuppa un gusto unico e una consistenza ricca.

9. Sofia, Bulgaria

Piatto da provare: Banitsa – è una pasta sfoglia ripiena di formaggio e uova, che viene spesso servita come colazione o spuntino. È un piatto semplice ma molto gustoso, che rappresenta una delle basi della cucina bulgara.

10. Tirana, Albania

Piatto da provare: Tavë kosi – è uno stufato di agnello cucinato con yogurt, riso e spezie. Questo piatto tradizionale è uno dei preferiti in Albania, particolarmente durante le festività e le occasioni speciali.

Oslo, il pranzo più caro d’Europa è qui

Al contrario, Oslo si distingue per i prezzi salati per il cibo. Una birra locale ti costerà ben 10,41 €, e un cappuccino arriva a 4,37 €. Un pasto, secondo l’indagine, costerebbe in media circa 24 €, stima per che per la verità suona un po’ ottimistica. Comunque è innegabile che i prezzi per mangiare nella bellissima capitale norvegese risultano decisamente alti rispetto all’Italia, inevitabile dover mettere in conto un budget piuttosto generoso per il vitto.

Piatto da provare: Ribbe

Ribbe è un piatto tipico della cucina natalizia norvegese, costituito da maiale arrosto con la crosta croccante. Viene servito con contorni tradizionali come patate, cavolo e salsa di mele, creando un pasto ricco e saporito.

Le città più care per mangiare e bere

Se il tuo budget è più alto, queste città potrebbero offrire esperienze culinarie indimenticabili, ma i prezzi non saranno per nulla economici. Ecco, dopo Oslo, le altre 9 città europee dove si spende di più per un pranzo:

2. Vaduz, Liechtenstein

Piatto da provare: Käserösti – è una sorta di torta salata a base di patate e formaggio, tipica della zona del Liechtenstein e della Svizzera. Viene spesso servita come piatto unico, accompagnata da verdure o carne.

3. Reykjavik, Islanda

Piatto da provare: Hákarl – è carne di squalo fermentata, un piatto tradizionale islandese che può essere un’esperienza molto intensa per chi non è abituato ai sapori forti e pungenti. Viene spesso mangiata con una grappa locale chiamata brennivín.

4. Copenaghen, Danimarca

Piatto da provare: Smørrebrød – è una fetta di pane di segale ricoperta con vari ingredienti come pesce affumicato, uova, carne, formaggio e salse. È il piatto tipico danese, spesso servito come pranzo.

5. Berna, Svizzera

Piatto da provare: Fondue – è uno dei piatti più conosciuti della cucina svizzera, a base di formaggio fuso con vino bianco. Si mangia immergendo pezzi di pane nel formaggio, un piatto conviviale perfetto per le serate invernali.

6. Monaco, Germania

Piatto da provare: Schweinshaxe – è uno stinco di maiale cotto a lungo, un piatto che viene servito con contorni come crauti, purè di patate o gnocchi. È un piatto tipico della cucina bavarese, sostanzioso e saporito.

7. Dublino, Irlanda

Piatto da provare: Irish Stew – è uno stufato tradizionale irlandese a base di montone, patate, carote e cipolle, cucinato a lungo fino a diventare tenero e saporito. È il piatto perfetto per una giornata fredda.

8. Helsinki, Finlandia

Piatto da provare: Karjalanpiirakka – è un pasticcino ripieno di riso e ricoperto da una crosta di segale. Tipico della Karelia, è un piatto che può essere servito sia dolce che salato, spesso accompagnato da uovo sodo e burro.

9. Amsterdam, Paesi Bassi

Piatto da provare: Bitterballen – sono delle polpette fritte ripiene di carne stufata, tipiche della cucina olandese. Vengono servite come antipasto o spuntino accompagnate da senape, perfette per un aperitivo.

10. Città di Lussemburgo, Lussemburgo

Piatto da provare: Judd mat Gaardebounen – è uno stufato di carne di maiale affumicata, accompagnato da fagioli. È uno dei piatti più tradizionali del Lussemburgo, ricco e saporito, ideale per i mesi più freddi.

