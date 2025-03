Se stai cercando una vacanza conveniente per il 2025, ti puoi ispirare alla classifica indicazioni sulle destinazioni più economiche al mondo stilata da Post Office Travel Money, un servizio offerto dalle poste britanniche che permette di acquistare valuta estera online. L’Algarve, in Portogallo, è risultata la meta più conveniente, seguita da Città del Capo e Tokyo. Il rapporto ha analizzato 47 località, valutando il costo di pasti, bevande e beni essenziali per i turisti. Sorprendentemente, i prezzi sono scesi in circa la metà delle destinazioni analizzate rispetto al 2024. Anche destinazioni di lungo raggio come Bali e Delhi offrono prezzi competitivi.

Cosa viene inserito nell’Holiday Money Report

Ma come fa Post Office Travel Money a stabilire quali siano le destinazioni più economiche? Il rapporto redatto dall’istituzione britannica prende in esame alcuni costi chiave che ogni turista affronta durante una vacanza. Nello specifico vengono considerate otto fonti di spesa fondamentali: un pasto di tre portate per due persone con vino, una tazza di caffè, una bottiglia di birra locale, una lattina di cola, un bicchiere di vino, una bottiglia d’acqua, crema solare e repellente per insetti. Con l’aiuto degli enti turistici locali, vengono raccolti dati aggiornati sui prezzi di questi articoli, permettendo di calcolare un costo medio per ciascuna destinazione. Questo mix di informazioni rende questo rapporto un barometro prezioso per chi desidera pianificare una vacanza low cost.

1. Mete economiche: svetta l’Algarve (Portogallo)

Per la prima volta in nove anni, l’Algarve è tornata in cima alla classifica come destinazione più economica al mondo. Un pasto di tre portate per due persone con vino costa solo 48,40 € e una bottiglia di birra 2,53. La regione è famosa per le sue spiagge dorate, le scogliere spettacolari e un clima piacevole tutto l’anno. I prezzi competitivi di cibo e bevande e un costo complessivo di 70,48 € la rendono una meta imperdibile per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.

2. Città del Capo (Sudafrica)

Città del Capo si posiziona al secondo posto. Il costo complessivo per i beni e i servizi essenziali è di circa 71,55 €. Acqua, vino, birra, crema solare, caffè e repellente per insetti costano tutti meno di 6 €: un pasto di tre portate costa in media 50,17 €. La città sudafricana offre panorami mozzafiato, una scena gastronomica vivace e un mix unico di cultura e natura.

3. Tokyo (Giappone)

Tokyo è salita al terzo posto, nonostante un aumento del 7,4% dei prezzi rispetto al 2024. Il costo complessivo per beni e servizi chiave è di 54,34 €. La capitale giapponese combina tradizione e modernità, offrendo templi antichi, grattacieli futuristici e un’infinità di opzioni culinarie. Anche con l’aumento dei costi, Tokyo resta una destinazione relativamente economica per i turisti europei.

La classifica delle destinazioni più economiche nel 2025

Ecco l’elenco delle 15 destinazioni più convenienti secondo il rapporto di Post Office Travel Money:

Algarve, Portogallo Città del Capo, Sudafrica Tokyo, Giappone Bali, Indonesia Delhi, India Sunny Beach, Bulgaria Hoi An, Vietnam Praga, Repubblica Ceca Phuket, Thailandia Punta Cana, Repubblica Dominicana Marmaris, Turchia Paphos, Cipro Budapest, Ungheria Madrid, Spagna Corfù, Grecia

