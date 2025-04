Sempre più donne amano viaggiare da sole, per riappropriarsi del loro tempo, vincere sfide con se stesse, fare incontri inaspettati e godere in profondità della bellezza e della magia dei luoghi. Anche tu vorresti programmare una vacanza in solitaria, ma senza spendere una fortuna? Una recente indagine ha stilato la classifica dei 10 Paesi più adatti per le donne viaggiatrici, considerando anche budget accessibili.

Viaggiare da sole con un budget limitato è possibile

Il team della piattaforma di sconti online Wethrift ha analizzato i primi 30 paesi del Women Peace and Security Index 2023 – l’indice che valuta e classifica i Paesi in termini di sicurezza, giustizia e inclusione delle donne – individuando le destinazioni più convenienti per le viaggiatrici sole.

«Sempre più donne programmano vacanze da sole»

Nick Drewe, CEO ed esperto di tendenze presso Wethrift, commenta: «Dato che sempre più donne programmano vacanze da sole, è probabile che le destinazioni che bilanciano sicurezza, convenienza ed esperienze autentiche registrino un aumento del turismo da parte di questa fascia demografica in crescita».

Viaggiare da sole, Polonia al top in classifica

Fra sicurezza e costi contenuti, la Polonia svetta in questa particolare classifica con lo stratosferico punteggio di 99,59. I costi giornalieri per il cibo sono convenienti (7,37 dollari, il più basso tra tutti i paesi in classifica), i trasporti economici (1,14 dollari) e sono disponibili ben 65 tour per viaggiatori solitari. La Polonia è ricca di luoghi di interesse, dalle alle città di Cracovia e Varsavia alla Miniera di Sale di Wieliczka fino al memoriale di Auschwitz, testimonianza perenne dell’orrore nazista. Non lontano da Danzica, Sopot è la località balneare più importante del Paese che vanta una spiaggia di 4 km.

Lituania e Slovacchia sul podio

La Polonia è seguita sul podio rispettivamente dalla Lituania (con un punteggio di 93,98) e dalla Slovacchia (con un punteggio di 89,88), che mostrano prezzi abbordabili per gli hotel e costi per i trasporti pubblici intorno a 1,08 dollari. Dati che fanno dell’Europa orientale una regione interessante per le viaggiatrici solitarie interessate agli aspetti culturali e attente al portafogli.

«I dati mostrano che le destinazioni più costose non offrono necessariamente esperienze proporzionalmente migliori per le viaggiatrici sole – spiega Nick Drewe -. Paesi dell’Europa orientale come Polonia, Lituania e Slovacchia offrono quel mix perfetto di ricchezza culturale, sicurezza e convenienza che le viaggiatrici indipendenti di oggi cercano».

Sicurezza notturna e attenzione ai costi: i 10 Paesi top

Ecco qui di seguito l’elenco delle 10 migliori destinazioni che uniscono aspetti come la sicurezza notturna, l’offerta di tour per turisti soli e budget accessibili.

Polonia Lituania Slovacchia Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Repubblica Ceca Croazia Spagna Lettonia Giappone

