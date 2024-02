La città più visitata al mondo? Istanbul batte Parigi e ​​New York

I stanbul al primo posto per numero di visitatori al mondo nel 2023. Ecco le ragioni del successo della città turca

Se ci chiedessero qual è il luogo più visitato al mondo, probabilmente penseremmo d’istinto a Parigi, New York o Londra… E invece i numeri dicono tutt’altro. A sorpresa è infatti Istanbul, in Turchia, la città più frequentata con 20,2 milioni di turisti nel 2023 (dati Euromonitor International).

Calamita per i turisti

Col senno di poi non c’è da meravigliarsi che la città turca si piazzi in testa alla classifica: porta d’Oriente e capitale di tre imperi come quello romano, bizantino e ottomano, Istanbul attrae milioni di turisti grazie alla sua storia affascinante, le sue straordinarie bellezze architettoniche e alle prelibatezze culinarie.

Lee Dobson, fondatore del sito di viaggi Travel City, afferma a “Metro”: “Istanbul è una calamita per i turisti, grazie al suo ricco mosaico di cultura, storia e geografia che la rende straordinariamente affascinante. A cavallo tra due continenti, Europa e Asia, offre una miscela senza precedenti di tradizioni orientali e occidentali, visibili nella sua architettura, tradizioni e vita quotidiana”.

La top ten delle città più visitate

Nella top ten dei luoghi più visitati al mondo, Londra si piazza al secondo posto, seguita da Dubai al terzo e a un’altra destinazione turca – Antalya – al quarto. Completano la classifica, nell’ordine: Parigi, Hong Kong, Bangkok, New York, Cancún, La Mecca.

Cosa fare a Istanbul

Tappa obbligata per i viaggiatori che si recano a Istanbul è la basilica di Santa Sofia, uno dei più grandi esempi di architettura bizantina. Interessante la sua storia: dedicata alla Sophia (la sapienza di Dio), dal 537 fu cattedrale cristiana bizantina (sede del Patriarcato di Costantinopoli), divenne moschea ottomana nel 1453 e tale rimase fino al 1931, quando fu sconsacrata. Nel febbraio 1935 divenne un museo. Il 10 luglio 2020, con un decreto presidenziale, è stata nuovamente aperta al culto islamico. Santa Sofia accoglie circa 3,5 milioni di turisti all’anno; il prezzo per accedervi è di 25 euro a persona.

Oltre a Santa Sofia, Istanbul ha molto altro da offrire: dalla Moschea Blu, tra le più importanti e imponenti della città, a Palazzo Topkapi, residenza degli imperatori ottomani, dai grandi bazar dove trovare tutti i tipi di ninnoli a prezzi ragionevoli ai famosi bagni turchi, meglio conosciuti come hammam.

Da non sottovalutare infine la vibrante scena artistica e musicale e la vivace vita notturna della città.

Qual è il periodo migliore per visitare Istanbul?

Secondo Lee Dobson, la primavera (da aprile a giugno) e l’autunno (da settembre a novembre) sono le stagioni ideali per visitare la città turca. Spiega: “Il clima è piacevole e ci sono meno turisti rispetto ai mesi estivi di punta. Questi periodi offrono anche la possibilità di vedere i parchi e i giardini della città in piena fioritura o di godersi le sfumature autunnali”.

Perché Istanbul è così popolare?

Istanbul è una città che abbraccia l’Asia e l’Europa, rendendola uno scalo interessante per i voli tra Europa, Nord America e altre destinazioni asiatiche. Pur essendo così ricca di storia, arte e cultura, non dimentichiamo che la Turchia è una delle capitali mondiali della chirurgia estetica. Qui ogni anno vengono eseguiti più di 100.000 trapianti di capelli; non sorprendetevi dunque se passeggiando per le strade di Istanbul vi capita di vedere persone con bende chirurgiche in testa. Nel 2022 circa un milione di pazienti è volato in Turchia spendendo la bellezza di circa 2 miliardi di dollari in trapianti di capelli, afferma il responsabile dell’Associazione turca per il turismo sanitario.

Come arrivare a Istanbul

Turkish Airlines e Pegasus Airlines effettuano voli diretti dall’Italia per gli aeroporti di Istanbul Sabiha e il Nuovo Aeroporto Internazionale. Le città di partenza sono Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Catania, Bari, Napoli.