Luce solare, qualità del sonno, cibo sano, spazi verdi e percorribilità a piedi: sono questi gli elementi che, secondo una recente ricerca, renderebbero una destinazione turistica davvero insuperabile in termini di gratificazione, serenità e relax. Un vero è proprio indice della “felicità” delle città più gettonate dai visitatori è stato elaborato dagli esperti di viaggi di BookRetreats.com, sito per la prenotazione di ritiri di benessere, yoga e meditazione. L’Holiday Happiness Index, realizzato in collaborazione con la psicologa di Harvard Natalie Dattilo-Ryan, ha preso in esame 47 città: ad ognuna è stato attribuito un punteggio di felicità totale su 100. Ecco le prima 5 città in classifica.

Vacanze e ormoni della felicità

«Quando ci sentiamo bene ci riferiamo al rilascio di ormoni della felicità come la serotonina, la dopamina, le endorfine e l’ossitocina», ha detto Natalie Dattilo-Ryan spiegando come una bella vacanza possa stimolare questa attività del nostro organismo: «Queste sostanze chimiche influenzano tutto, dall’umore al sonno, dall’energia alla digestione. E molti dei fattori che le innescano, come la luce solare, il movimento, il cibo e un riposo di qualità, sono spesso parte di una buona vacanza, se si sceglie la destinazione giusta».

5. Edimburgo, Scozia

Verdissima (144 parchi e giardini pubblici coprono quasi la metà della sua superficie), misteriosa e affascinante con il suo Royal Mile, Edimburgo ha ottenuto un punteggio di 61/100, classificandosi al quinto posto fra le città più “felici” da visitare. La capitale scozzese ha ottenuto ottimi risultati grazie ai suoi spazi verdi, alla qualità del sonno, alla possibilità di girare a piedi piacevolmente e alla cucina sana. Molte delle principali attrazioni della città – tra cui le storiche mura merlate del Castello di Edimburgo e i tesori custoditi nel Museo Nazionale di Scozia – sono facilmente raggiungibili a piedi.

4. Atene, Grecia

Dall’iconico Partenone all’effervescente movida della Plaka, Atene ha conquistato il quarto posto nell’indice di BookRetreats.com. Con un punteggio di 61,2/100, la capitale greca si distingue per la possibilità di percorrerla a piedi: in mezz’ora si passa dall’Acropoli al Tempio di Zeus Olimpico, dallo Stadio Panathinaiko al Giardino Nazionale di Atene. La città gode inoltre di un «clima luminoso e secco – spiega lo studio – che incoraggia a trascorrere del tempo all’aria aperta, aumentando al contempo in modo naturale la serotonina».

3. Orlando, Stati Uniti

Nota per Disney World e gli Universal Studios, Orlando è l’unica città non europea classificata tra le prime cinque. Con un punteggio di 62/100, la «capitale mondiale dei parchi a tema» non eccelle evidentemente per la qualità del sonno, ma ha altre qualità non da poco: il sole splende tutto l’anno e la città della florida è tra le più verdi degli Stati Uniti, con oltre 148 parchi, giardini e aree ricreative

2. Helsinki, Finlandia

Secondo luoghi più felice in cui trascorrere le vacanze è Helsinki. Con un punteggio di 67/100, la capitale della Finlandia è al primo posto per qualità del sonno e ha il punteggio più basso per inquinamento acustico e luminoso. Ottima anche la percorribilità a piedi, con 30 minuti per raggiungere attrazioni come la chiesa di Temppeliaukio, il parco Esplanadi e il mercato di Kauppatori; a poco più di mezz’ora dal centro città i parchi nazionali di Nuuksio e Sipoonkorpi.

1. Lisbona, Portogallo

In vetta alla classifica di BookRetreats.com, con un punteggio di 70/100, c’è Lisbona. Da non perdere la Praça do Comércio, il miradouro di São Pedro de Alcântara al limite nord-orientale del Bairro Alto per panorami spettacolari, il quartiere Alfama con le sue stradine e il fado autentico, la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos. La capitale portoghese, che vanta ben 2.828 ore di sole all’anno, si classifica ai primi posti in tutte le categorie. Lo studio sottolinea in particolare la sua scena gastronomica, che supera città come Parigi, Tokyo e New York: irresistibile il Bacalhau preparato in moltissimi modi, le famose le sardine grigliate e, fra i dessert, i Pastel de Nata (un dolce di crema pasticcera e sfoglia).

