Per il terzo anno consecutivo, la catena Mandarin Oriental di Hong Kong è in cima alla classifica dei migliori hotel di lusso al mondo. E’ il responso di Luxury Travel Intelligence (LTI), pool di esperti di viaggi d’élite che, attraverso un algoritmo, valuta le prestazioni dei marchi alberghieri di lusso. Aman Resorts ha guadagnato diverse posizioni, passando dal quinto al secondo posto, e facendo scendere Bulgari e Oetker Hotels rispettivamente al terzo e quarto. Rosewood è passato dall’ottava posizione alla top five. Four Seasons ha registrato la crescita più significativa, balzando dal 12esimo al sesto posto. La new entry Banyan Tree ha debuttato 14esimo.

Come vengono valutati i marchi alberghieri di lusso

L’algoritmo utilizzato da LTI comprende 130 punti chiave per il settore alberghiero di lusso, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio ponderato, tra cui le prestazioni complessive del marchio piuttosto che l’esecuzione delle singole proprietà e la qualità del personale e della gestione. Anche gli investimenti per quanto riguarda le nuove proprietà e la ristrutturazione di quelle esistenti sono fattori critici per valutare la qualità di un marchio.

L’eccellenza di Mandarin Oriental

Da oltre 60 anni, Mandarin Oriental è sinonimo di ospitalità di lusso. Nel 1963 l’apertura dello storico The Mandarin di Hong Kong. Il gruppo è oggi presente nelle principali città e destinazioni turistiche in tutto il mondo, con 43 hotel, 12 residence e 26 case esclusive in 27 Paesi. Mandarin Oriental ha costantemente migliorato il suo punteggio complessivo per tre anni consecutivi, stabilendo un punto di riferimento per gli altri hotel del settore.

I migliori marchi alberghieri di lusso al mondo per il 2025

Ecco i risultati di quest’anno, espressi in percentuale, insieme alle classifiche dell’anno scorso tra parentesi:

Mandarin Oriental 81.8% (1) Aman 80.7% (5) Bulgari 80.6% (2) Oetker Collection 80.0% (3) Rosewood 78.3% (8) Four Seasons 77.5% (12) Six Senses 77.2% (4) Auberge Resorts 76.1% (10) Rocco Forte 75.8% (7) One&Only 75.4% (6) Belmond 72.9% (9) Dorchester Collection 71.9% (11) Peninsula 70.8% (13) Banyan Tree 69.7% (New Entry) Raffles 69.0% (15)

