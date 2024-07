La Grecia conta più di 6000 destinazioni fra isole, isolette e isolotti minori. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, basta solo cercare!

Mai come in questo periodo la Grecia è stata così popolare, diventando tra le mete più ambite per le vacanze. Secondo la Banca di Grecia nel 2023 ben 32,7 milioni di turisti internazionali hanno visitato Atene.

Ecco allora una piccola guida alle isole greche più belle e più adatte a te, a seconda che tu stia cercando la movida notturna oppure la spiaggia deserta e incontaminata, qui troverai consigli preziosi per una vacanza indimenticabile.

Isole greche per i giovani

Qui, secondo la leggenda, si trova la tomba di Omero…



L’isola di Ios

Ios è per chi non ha pregiudizi. Si tratta di una terra autentica, fatta di tradizioni e modenità. Non è raro imbattersi in un contadino che va a fare la spesa cavalcando un asino mentre tu torni dalla discoteca. Questo perchè Ios è riuscita, in pochi anni, a diventare una culla della movida notturna ma al tempo stesso a mantenere intatte le proprie tradizioni.

Può accadere che la gioventù prenda possesso delle strade e delle viuzze rendendo i villaggi di Ios delle vere e proprie piste da ballo a cielo aperto, con tanto di musica e brindisi continui. Questa è anche l’isola dove la leggenda vuole collocata la tomba del celebre Omero.

Divertimento, musica e mare cristallino. A Mykonos non si fanno mancare niente!



L’isola di Mykonos

Per quel che sappiamo, non invecchia mai. È l’isola perfetta per chi cerca il divertimento, le emozioni forti, il mare cristallino e i cocktail colorati. Qui la movida notturna inizia alle due di notte e va avanti finché non albeggia.

Discoteche e beach bar ne troverai a iosa: i più famosi sono lo Scorpios e JackieO’ ma la verità è che a Mykonos è bello perdersi: a volte la musica più bella si trova nei posti più impensabili… basta cercare!

Surf e snorkeling a Paros: un tuffo nella vivissima fauna acquatica di quest’isola meravigliosa!



L’Isola di Paros

Se invece sei una sportiva, ti consigliamo Paros, famosa e apprezzata per lo snorkling e il windsurf: qui ogni estate si radunano surfers di tutto il mondo pronti a sfidare il mare e cavalcare onde alte fino a 8 metri. Che aspetti? Unisciti a loro!

Meta molto ambita dai giovani, questa isola ti lascerà a bocca aperta per la sua calda ospitalità e per le numerose discoteche sulle spiagge.

Il sogno di tutti i campeggiatori!



L’Isola di Alonissos

Se invece ami il camping e le vacanze avventura, allora per te abbiamo pensato ad Alonissos. Qui le spiagge bianche i mari trasparenti attirano moltissimi giovani da tutta l’Europa chi col camper: chi con la roulotte… tutti vogliono un pezzo di questo paradiso incontaminato!

A questo proposito, l’isola è pensata proprio per chi ama l’eco-turismo: si tratta infatti del più grande ecosistema marino protetto del bacino mediterraneo.

La Grecia per le famiglie

Storia e bellezza qui non hanno fine, vieni a scoprire i mille segreti che quest’isola nasconde!



L’Isola di Creta

Con la sua storia millenaria, Creta rimane una delle destinazioni più ricercate. Posta sul confine tra mar Egeo e mar Libico, quest’isola ha una varietà territoriale molto grande. Si passa infatti dalla finissima sabbia bianca della spiaggia di Elafonisi alle catene montuose di Lefka Ori. Nel mezzo intercorrono molti sentieri dove fare bellissime passeggiate, osservare la natura e fotografare la fauna dell’isola.

Questo luogo è ideale per i bambini, ma affascinante per chiunque: lasciati incantare dal labirinto di Cnosso e dal Museo Archeologico di Candia…un salto indietro nel tempo per rivivere lo splendore della civiltà minoica!

Scopri, oltre all’ormai perduto Colosso di Rodi, quali altre meraviglie ti riserva quest’isola!

L’Isola di Rodi

La vastità dei siti archeologici di Rodi rendono quest’isola la più affascinante dell’arcipelago del Dodecaneso. Famosa per l’ormai perduto Colosso, una delle sette meraviglie del mondo antico, in realtà quest’isola cela moltissime altre “meraviglie”, tra cui la Valle delle Farfalle, che si trova fra i vilaggi di Paradissi e Theologos. Si tratta di pochi ettari che creano un habitat ideale a migliaia di farfalle coloratissime. Uno spettacolo per tutta la famiglia!

La Grecia low cost e meno turistica

Panorami sublimi e luoghi ameni… l’isola perfetta per chi cerca un po’ di tranquillità!

L’isola di Folegandros

Folegandros è una delle perle più preziose delle Cicladi. Questo perché, nonostante sia molto conosciuta, non è ancora stata presa d’assalto dai turisti. Forse per la mancanza di un aeroporto (puoi infatti arrivarci solo in traghetto) o per la carenza di una scalmanata vita notturna, ma quest’isola è il rifugio perfetto per chi cerca la pace e la tranquillità.

Qui è possibile scoprire la Grecia più autentica, fatta di colli disabitati e stradine tortuose… un vero paradiso per chi cerca la pace dei sensi. I punti forza di quest’isola sono sicuramente i paesaggi meravigliosi e l’ospitalità disarmante della gente del posto.

La “terra di Venere” ti farà innamorare!



L’Isola di Kythera

Con i suoi monumenti bizantini e villaggi pittoreschi, Kythera ti regalerà le sue bellezze naturali a dei prezzi davvero concorrenziali. Proprio per via dei bassi costi, sarà facilissimo affittare una casetta di pescatori per un paio di settimane e godere di questo isolotto meraviglioso.

Viene anche chiamata “terra di Venere” ed è poco nota al turismo internazionale, ma molto conosciuta invece dai greci che la frequentano anche in bassa stagione. Se volete questa è una destinazione da vero diventare travel blogger tenete presente quest’isola per stupire i follower.

Silenzio, pace interiore e meditazione. Questi sono i tre must di Iraklia!



L’Isola di Iraklia

Una delle meno costose fra le isole Cicladi è Iraklia. Gli abitanti di quest’isola vivono ancora, in gran parte, di pesca e agricoltura. Iraklia è la terra che fa per te se cerchi pace, relax e solitudine. Naturalmente in alta stagione la popolazione aumenta, ma ti accorgerai subito che i visitatori di quest’isola cercano come te il silenzio e la tranquillità.

Qui il buon cibo la fa da padrone: assaggia le olive dell’isola, hanno una marcia in più. Per tutte le amanti della carne invece, le proposte sono davvero succulente: qui i contadini sono anche allevatori da millenni!

Come raggiungere le Isole greche

