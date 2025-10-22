Lonely Planet svela oggi la nuova edizione di Best in Travel, il libro che da più di dieci anni è un riferimento fondamentale per i viaggiatori.

L’edizione 2026 raccoglie 50 proposte di viaggio da vivere il prossimo anno, selezionate dagli autori e dal team Lonely Planet nelle loro ricerche nei cinque continenti e suddivise in 25 luoghi imperdibili e 25 esperienze da vivere, per offrire un quadro esaustivo e circostanziato delle destinazioni più interessanti del 2026.

Avventure per ogni viaggiatore

Best in Travel 2026 propone mete e avventure pensate per ogni tipo di viaggiatore: da chi desidera vivere l’energia di luoghi ancora poco esplorati, come le valli glaciali e i laghi turchesi del Tagikistan, a chi sogna di scoprire la Tunisia solcando le dune del Grande Erg Orientale, mentre i festival di dicembre animano le oasi con cantastorie, musica tradizionale e corse di dromedari. Oppure per chi vuole avvistare balene e delfini alle Azzorre e percorrere i numerosi sentieri escursionistici immersi nel verde.

Città iconiche da riscoprire

C’è spazio anche per gli amanti delle città, con nuove prospettive su destinazioni iconiche come Città del Messico, che ospita uno dei musei più spettacolari del mondo e, con i suoi quartieri colorati, è un polo di attrazione per nativi digitali internazionali; o come la contea di Tipperary, nella verde Irlanda, dove castelli, ottima cucina e paesaggi da cartolina si intrecciano in un’Irlanda autentica e sorprendente.

Meraviglie naturali e luoghi ancestrali

Non mancano le scoperte inattese, come le Ikara–Flinders Ranges, nell’Outback australiano, un anfiteatro naturale di rara bellezza che si apre tra montagne e deserti sconfinati, o il lato più selvaggio e ancestrale della Sardegna, con i suoi tesori archeologici della civiltà nuragica e i nuovi percorsi per ciclisti ed escursionisti.

Esperienze tra cultura, natura e gusto

A completare il viaggio, le suggestioni irresistibili che provengono dalla cultura e dalla cucina dello Sri Lanka, e le esperienze originali e avventurose come un soggiorno in una carrozza ferroviaria nel Kruger National Park, in Sudafrica, o un itinerario in Perù, dove antiche rovine e città moderne convivono in armonia: tra gastronomia d’eccellenza, cittadelle leggendarie e nuove aree naturali protette.

Emozioni e impressioni di viaggio

Best in Travel 2026 è una celebrazione del viaggio come esperienza di connessione: con sé stessi, con gli altri e con luoghi che aprono la mente e ampliano gli orizzonti. Le pagine del libro raccolgono non solo consigli e idee di viaggio, ma anche le emozioni e le impressioni di chi quei luoghi li ha vissuti davvero. «Sono i momenti condivisi, le esperienze autentiche e le storie che portiamo con noi, anche dopo il ritorno, a rendere davvero speciale un viaggio – afferma Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia -. Le proposte che troverete nel Best in Travel 2026 sono un invito a partire, a creare legami più forti con i luoghi e le persone che incontriamo». Tutto questo in un volume ricco di illustrazioni e di ispirazioni per chi vive il viaggio con passione.

Il progetto digital di Best in Travel

Best in Travel 2026 è anche un progetto digital, realizzato in collaborazione con Presstour by Turisanda, brand di viaggio di Alpitour World. Sul sito lonelyplanetitalia.it/best-in-travel è possibile approfondire i contenuti del volume, lasciarsi catturare dalla potenza evocativa delle immagini e trovare spunti sulle destinazioni scelte dal team Lonely Planet. Soprattutto, visitando l’hub dedicato a Best in Travel 2026, si può passare immediatamente dall’ispirazione al viaggio, attraverso le numerose e articolate proposte selezionate da Presstour by Turisanda, Main Sponsor del progetto digital di Best in Travel 2026.

