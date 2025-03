Lonely Planet ha selezionato otto paesaggi che dovrebbero rappresentare un must per ogni viaggiatore. Fra distese di sale surreali, cascate impetuose, ghiacciai scintillanti e meraviglie sottomarine, ecco gli scenari più spettacolari della Terra scelti dal magazine online della nota casa editrice australiana.

Grand Canyon, Stati Uniti

Il Grand Canyon, nel cuore dell’Arizona, è uno dei paesaggi naturali più iconici al mondo. Qui, due miliardi di anni di storia geologica sono scolpiti nelle rocce colorate che si estendono a perdita d’occhio. I visitatori possono ammirare questo capolavoro naturale dalle terrazze panoramiche del South Rim o vivere un’avventura esplorandolo a piedi, in bicicletta o a cavallo. Per chi cerca una prospettiva mozzafiato, lo Skywalk sospeso sul vuoto è una tappa imperdibile.

Salar de Uyuni, Bolivia

Nel cuore dell’altopiano boliviano si apre il Salar de Uyuni, la più grande distesa salina del pianeta. Questo deserto bianco, quando si ricopre d’acqua, diventa uno specchio gigante che riflette il cielo, creando illusioni ottiche da sogno. Un tour in 4×4 attraverso questo paesaggio lunare, tra geyser e sorgenti calde, è un’esperienza magica che trasporta i viaggiatori in un altro mondo.

Cascate Vittoria, Africa

Al confine tra Zimbabwe e Zambia, le Cascate Vittoria sono uno spettacolo di pura energia: milioni di litri d’acqua si tuffano per oltre 100 metri creando una nube di vapore visibile a chilometri di distanza. I visitatori possono camminare lungo i sentieri panoramici accanto al precipizio o ammirare le cascate dall’alto con un volo in elicottero. Per i più audaci, c’è la Devil’s Pool, una piscina naturale sospesa proprio sul bordo del salto.

Parco Nazionale Vatnajökull, Islanda

In Islanda, il Parco Nazionale Vatnajökull è il regno dei contrasti: immensi ghiacciai si intrecciano con vulcani attivi, creando paesaggi quasi alieni. Qui si possono esplorare grotte di ghiaccio, fare trekking tra lingue glaciali o scivolare in motoslitta su superfici cristalline. È un luogo che incarna lo spirito selvaggio dell’isola e regala una bellezza primordiale senza pari.

Tham Kong Lor, Laos

Nascosta nella giungla del Laos, la grotta di Tham Kong Lor è una delle meraviglie più suggestive dell’Asia. Un fiume sotterraneo attraversa per oltre sette chilometri questa caverna gigantesca, dove stalattiti e stalagmiti creano uno scenario da favola. Navigare al buio in barca lungo questo corso d’acqua è un’esperienza che trasforma il viaggio in Laos in un’avventura fantasy.

Parco Nazionale di Banff, Canada

Nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi, il Parco di Banff è un paradiso per gli amanti della montagna. Qui, laghi turchesi come il celebre Lake Louise riflettono cime innevate, mentre i sentieri si snodano tra boschi e praterie alpine. Escursioni, avvistamento della fauna e attività outdoor sono il cuore pulsante di questa destinazione che rappresenta la quintessenza della natura canadese.

Grande Barriera Corallina, Australia

Lungo la costa del Queensland, la Grande Barriera Corallina è il più grande sistema corallino al mondo, un tesoro di biodiversità marina. Pesci colorati, tartarughe e razze popolano questo ecosistema fragile e affascinante, che si può esplorare facendo snorkeling, immersioni o sorvolando le acque cristalline in elicottero. È uno spettacolo naturale che lascia un’impronta indelebile nella memoria di ogni viaggiatore.

Parco Nazionale di Yellowstone, Stati Uniti

Primo parco nazionale del mondo, Yellowstone è un capolavoro geotermico e una riserva di biodiversità unica. Geyser esplosivi, sorgenti colorate e mandrie di bisonti convivono in questo vasto territorio selvaggio. Ogni angolo del parco regala scenari spettacolari, dalla valle di Lamar, famosa per i suoi lupi, al Grand Canyon di Yellowstone con le sue cascate impetuose.

