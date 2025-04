Sono oltre 50 le destinazioni inserite nella nuova guida Lonely Planet dedicata alla comunità LGBTQ+. Di queste, 20 sono indicate come le più queer friendly e vanno dall’Australia al Brasile passando per Spagna e l’Italia. Le altre sono raggruppate per bisogni ed esigenze specifiche: da quelle più adrenaliniche a quelle dove rilassarsi con la famiglia. Tra mete “classiche” e altre più insolite, quelli descritti da Alicia Valenski sono luoghi da vivere e da esplorare, in cui i viaggiatori queer possono divertirsi in tutta sicurezza e lontani dai pregiudizi.

Viaggi queer in aumento

I viaggiatori queer sono in aumento, e con essi cresce anche il volume del mercato collegato. Prima della pandemia la comunità LGBTQ+ americana spendeva circa 218 miliardi di dollari in viaggi. Entro il 2030 si stima che la spesa possa arrivare a 568,5 miliardi di dollari. Questo è dovuto in parte a un aumento del numero di persone che si identificano come LGBTQ+. Secondo un sondaggio di Gay Times, il 65% delle persone non riesce a reperire facilmente informazioni di viaggio LGBTQ+. Un altro di Booking.com sottolineato che il 59% dei viaggiatori queer ha subito discriminazione durante la vacanza. Per questo motivo è importante una guida che aiuti le persone nell’orientarsi sulla meta da scegliere, in modo da ridurre la possibilità di correre rischi.

Le mete europee per il pubblico LGBTQ+

Di 20 mete queer friendly, ben 8 si trovano in Europa. Chi ama il sole e il caldo potrà trovare quello che cerca in Portogallo tra Lisbona, Cascais e Porto, in Spagna a Madrid, oppure a Malta. Chi invece preferisce atmosfere nordiche si troverà sicuramente a suo agio ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, a Edimburgo, in Scozia, o a Stoccolma, in Svezia. Nella classifica delle destinazioni di viaggio migliore per la comunità LGBTQ+ non poteva certo mancare la Capitale della Gran Bretagna, Londra. Anche l’Italia, con Milano, è inserita tra i consigli di viaggio di Lonely Planet.

Dove andare in Nord America

Nonostante la situazione politica in Usa sia complicata e si stiano facendo passi indietro riguardo i diritti della comunità LGBTQ+, in Nord America si possono trovare numerose mete di vacanza queer friendly. Si va da Anchorage ad Austin, da Brooklyn a Portland, passando per Richmond e Saugatuck. Anche il Canada offre un’opzione da considerare con Vancouver.

Destinazioni LGBTQ+ tra Centro e Sud America

In Centro America, Puerto Vallarta in Messico è la meta ideale per una vacanza queer friendly tra sole e mare. Se invece preferisci in Sud America potresti dirigerti alla volta di San Paolo, in Brasile per la tua vacanza LGBTQ+.

Asia, Africa e Oceania queer friendly

Anche Asia, Africa e Oceania offrono alcune mete adatta a chi fa parte della comunità LGBTQ+. In Sud Africa si trovano Città del Capo e Johannesburg, dove poter viaggiare in tutta sicurezza. Oppure potresti scegliere Bangkok in Thailandia, mentre la destinazione ideale per una vacanza queer friendly in Australia secondo Lonely Planet è Melbourne.