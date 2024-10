La nuova tendenza degli hotel di lusso? Proporre ai ricchi clienti soluzioni che promettono la longevità. Proprio così: nei luoghi più in del mondo stanno sorgendo luxury resort della longevità dove, non solo ci si può rilassare nei centri benessere e fare sport nelle attrezzatissime palestre, ma si può anche usufruire di servizi finalizzati a migliorare la propria salute nell’ottica di vivere di più e meglio.

L’elisir di lunga vita a Dubai

È il caso, per esempio, del Six Senses Residences Dubai Marina, un resort di 122 piani che sarà completato nel 2028. Qui i ricchi residenti potranno usufruire di lussuosi servizi fitness e benessere, seguire corsi di yoga all’aperto, nuotare in una piscina a più di 100 piani di altezza e, soprattutto, sottoporsi a sedute di cristalloterapia per ridurre lo stress e migliorare il sonno. Oppure a trattamenti iperbarici, dove si respira ossigeno al 100% in una camera pressurizzata. Questo trattamento promette risultati anti-invecchiamento.

Luxury resort della longevità: passione da star

L’idea dei luxury resort della longevità ha preso il via dalla considerazione che sempre più personaggi famosi investono in trattamenti mirati non solo a prolungare la bellezza estetica, ma soprattutto la salute e la vita. Infatti, non c’è ricchezza migliore della longevità, del prolungare il proprio tempo su questa terra nell’ottica di viverlo al meglio possibile.

Celebrity come Kim Kardashian, Lady Gaga e Halle Berry hanno fatto progettare nelle loro ville palestre mirate. Ultimamente, anche molti big del mondo hi tech si mostrano più interessati all’invecchiamento e si sottopongono a trattamenti di biohacking come la crioterapia, allenamenti mirati, cibo ad hoc e anche integratori e farmaci che promettono di fare miracoli.

Comprare il tempo

Insomma, il sogno di comprare il tempo è l’ultima frontiera dell’ospitalità. E quale modo migliore per prolungare la propria vita stando bene del ridurre lo stress, mangiare bene, fare esercizio fisico, avere relazioni sociali positive e concedersi trattamenti che migliorano il proprio stato fisico? Non è un caso se tutte le statistiche dimostrano che i ricchi vivono almeno dieci anni più a lungo e meglio rispetto agli altri “comuni mortali”.

I servizi dei luxury hotel della longevità

La corsa alla longevità è ormai onnipresente. Ogni giorno spuntano nuovi farmaci o integratori, ma anche nuove credenze. Come quella seconda la quale sul pianeta terra esistono zone dove la vita dura più a lungo. I luxury resort della longevità offrono ai propri clienti test genetici e piani personalizzati, oltre a coaching personalizzato per fitness, nutrizione e recupero. Strutture di lusso come la Clinique La Prairie in Svizzera e Lanserhof in Austria sono da tempo punti di ritrovo per le celeb.

Prolungare la vita con l’AI

Tra i luxury resort della longevità, alcuni sfruttano anche l’intelligenza artificiale. È il caso del Continuum Club di New York City che, alla modica cifra di 10mila dollari al mese, offre ai propri membri screening biometrici, test delle prestazioni, analisi della composizione corporea, analisi del sangue e uno studio del sonno valutati dagli algoritmi, che monitorano costantemente i dati biometrici e forniscono raccomandazioni continue su esercizio fisico, alimentazione e recupero.

Luxury hotel della longevità nella natura

E poi ci sono i luxury resort della longevità che, invece della tecnologia, sfruttano le potenzialità della natura. È il caso, per esempio, del Mii amo di Sedona, in Arizona, dove i soggiorni durano da tre a sette giorni e gli ospiti possono scegliere offerte di longevità olistiche legate a nutrizione, consapevolezza, movimento e socialità. Tra passeggiate e yoga immersi nella natura, massaggi, buon cibo e meditazione ci si assicura la propria quota giornaliera di elisir di lunga vita.

Leggi anche Longevità: perché è la nuova categoria della bellezza

Leggi anche Alla ricerca della longevità