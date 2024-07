Longevità è la nuova parola chiave della bellezza. Nella pratica? Cosmetici e trattamenti di medicina estetica mirano a mantenere la pelle bella e sana più a lungo. La premessa, come intuibile, è il cambiamento anagrafico degli ultimi decenni: si vive di più, e si desidera farlo nel miglior modo possibile. Il dato positivo è che i progressi della medicina permettono di raggiungere un benessere a lungo termine. Anche nelle tematiche beauty. Ed ecco che longeva può esserlo anche la pelle, oltre alla nostra aspettativa di vita. Benvenuta longevità nella bellezza!

Che cosa vuol dire longevità

Alla lettera “durata della vita oltre il limite medio” (definizione Treccani), nel lessico del benessere la longevità si riferisce a un complesso di cure per vivere a lungo in salute. Dall’alimentazione sana alla protezione dal sole, dall’attività fisica agli hobby, fino ad arrivare alla nutraceutica di precisione e alle moderne cure estetiche: sono tutte azioni virtuose che indicano un approccio olistico alla salute dell’organismo. E la voce “bellezza” come si colloca? Semplice (si fa per dire): la longevità punta alla cura della pelle. Dietro ci sono i progressi della medicina rigenerativa che sfruttano i meccanismi di rigenerazione della pelle per mantenersi longeva in condizioni sane.

«L’approccio longevo alla bellezza nasce dai nuovi orientamenti della medicina estetica che mirano a rigenerare la pelle, e non più a trasformare i lineamenti, come poteva accadere una volta. Inoltre, dietro la longevità applicata al benessere, c’è la medicina di precisione che, attraverso test genetici, individua i nutraceutici specifici adatti a ogni singolo individuo, indicati anche per il miglioramento della cute» spiega la dottoressa Maria Luisa Pozzuoli, chiruga maxillo-facciale e medico estetico a Torino.

Le applicazioni nella bellezza

Come si applica la longevità nella bellezza? «In primis l’intuizione proviene dalla medicina estetica che negli ultimi anni ha messo a punto metodiche innovative mutuate dalla medicina rigenerativa, con lo scopo di potenziare i meccanismi di rigenerazione che la pelle possiede per natura. Un esempio? Tutti i trattamenti che mirano a stimolare la produzione di collagene da parte del derma sono da considerarsi pro-longevità» spiega la dottoressa Pozzuoli.

Perché proprio il collagene? «Perché è la proteina fibrosa che compone la pelle per il 70%, la sostanza responsabile della sua compattezza ed elasticità. Quella che fa sì che la cute resti “ancorata” alle ossa del viso. Già a partire dai 30 anni, la quantità di collagene diminuisce, ancor più dopo i 55-60 anni. Ciò comporta lassità e cedimenti cutanei. Stimolare la produzione di nuovo collagene vuol dire rigenerare la pelle (in particolare le fibre che la mantengono tonica), quindi aumentarne la longevità».

I trattamenti che stimolano la produzione di nuovo collagene

L’assunto della skin longevity è che una pelle è bella in quanto sana. Un concetto perseguito dalla moderna medicina estetica che punta prima a curare la pelle, e poi eventualmente a correggere gli inestetismi. «Oggi ci sono filler innovativi e apparecchiature high tech che agiscono sui meccanismi dell’invecchiamento cutaneo: è il caso, per esempio, della bioristrutturazione a base di idrossiapatite di calcio diluito che, una volta iniettata nella pelle, stimola la produzione di collagene ed elastina.

Per quanto riguarda i device medici di alta tecnologica, a favore della longevità cutanea ci sono gli ultrasuoni microfocalizzati, che danno un forte impulso ai tessuti del viso, allo scopo di mantenere la giovinezza cutanea».

E nella nutraceutica per la pelle

La rigenerazione cutanea si raggiunge anche con gli integratori alimentari personalizzati, quelli che si definiscono nutraceutici di precisione. «La giusta supplementazione – precisa e mirata per ogni singola persona – aiuta anche a mantenere più a lungo i risultati di un trattamento di medicina estetica rigenerativa, come ad esempio la bioristrutturazione. In questo modo, saranno necessari meno “ritocchi” per mantenere la cute sana.

Cosa sono i nutraceutici di precisione per la longevità? «Sono integratori di potenti antiossidanti che vengono prescritti dopo test genetici, ad esempio salivari, che individuano le eventuali carenze, anche quando non sono conclamate. Inoltre, analizzano il livello di stress ossidativo e di infiammazione dell’organismo (inflamaging). Una delle cause di invecchiamento è proprio lo stato di infiammazione cronica, asintomatica e di basso grado che si verifica in assenza di infezione. Ebbene, contrastare gli stati infiammatori e lo stress ossidativo è già un buon punto di partenza per assicurarsi benessere a lungo termine.

I test genetici riescono, inoltre, a vedere la predisposizione genetica di alcune patologie della cute che non si sono ancora manifestate.

Cosmetici e integratori per la longevità della pelle e contro l’invecchiamento

NCEF- SHOT, trattamento urto per la pelle per migliorare l’elasticità della pelle. NCEF, acronimo di New Cellular Encapsulated Factors, è un complesso a base di Acido Ialuronico e componenti ispirato alla biorivitalizzazione (nutrienti essenziali come amminoacidi, vitamine, co-enzimi, minerali, antiossidanti). Filorga (88 €)

C-Recharge, crema gel ultra energizzante antiossidante a base di vitamina C potenziata da un complesso di carnitina e ribosio che stimola le cellule a ricaricarsi di energia e contrasta i danni indotti dai radicali liberi. MyCli (68 €).

Altrient® C è un integratore alimentare a di vitamina C Liposomiale, formulato cioè con una speciale tecnologia che incapsula il principio attivo in un liposoma, allo scopo di massimizzare l’assorbimento. Contribuisce a migliorare l’elasticità della pelle (65,95 €).

DermaDNA, uno specifico test del DNA sviluppato da InGeno, che permette di conoscere lo stato di salute della propria pelle e le caratteristiche genetiche, individuando le componenti necessarie per rallentare il processo di invecchiamento della pelle (servizio disponibile il flaship Dermalogica di Milano).

