Tripadvisor ha nominato i migliori ristoranti di alta cucina per il 2024. I premi Travellers’ Choice Best of the Best Restaurants 2024 del noto portale sono determinati dalla “qualità e quantità delle recensioni e delle valutazioni dei viaggiatori pubblicate su Tripadvisor in un periodo di 12 mesi”.

Tripadvisor: primo classificato un ristorante francese

Il vincitore assoluto della categoria dell’alta ristorazione è il Pic a Valence (Francia) insignito di tre stelle Michelin. Guidato dalla chef Anne-Sophie Pic, il ristorante francese vanta ben 2.691 recensioni a cinque stelle su un totale di 3.137. La Guida Michelin afferma: «Le elevate ossessioni culinarie di uno chef soprannominato “il funambolo dei sapori” – l’adorazione del Giappone e le presentazioni originali – si percepiscono nei piatti».

Colombia e Regno Unito sul podio

Il Restaurante 1621 di Cartagena, in Colombia, si è aggiudicato la medaglia d’argento fra i ristoranti raffinati più gettonati da Tripadvisor. Terza piazza per il Northcote nel Lancashire (migliore nel Regno Unito): quest’ultimo, guidato dallo chef Lisa Goodwin-Allen, ha ricevuto 1.670 recensioni a cinque stelle su un totale di 2.200. Northcote dice del proprio chef: «A capo della brigata di cucina del Northcote dall’età di 23 anni e volto fisso degli schermi televisivi britannici, trae ispirazione dallo splendido paesaggio della Ribble Valley per creare piatti straordinari che mettono in risalto la vasta gamma di prodotti incredibili che la regione ha da offrire».

La top 10 dei ristoranti più amati su Tripadvisor

Il resto della top 10 della ristorazione raffinata comprende Casa Vigil a Mendoza, Argentina (quarto posto), Maison Medard a Boulleret, Francia (quinto posto), Tour d’Argent a Parigi (sesto posto), Leclere Cuisine d’Arrivage a Montpellier, Francia (settimo posto), Akira Back al 37° piano del Marriott Marquis a Bangkok, Thailandia (ottavo), The Grove ad Auckland, Nuova Zelanda (nono) e l’italiano Ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio (decimo posto), guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo premiato con tre stelle Michelin.

Villa Crespi a Orta San Giulio

I migliori negli Stati Uniti e in Australia

Il ristorante numero 1 negli Stati Uniti è il Daniel di New York, insignito di due stelle Michelin. Il Daniel, classificatosi al 23° posto nella classifica mondiale della ristorazione raffinata, ha ottenuto un punteggio medio di 4,5 su 3.419 recensioni. Il secondo miglior ristorante d’America è il Gramercy Tavern di New York, che detiene una stella Michelin ed è stato definito dalla Guida Michelin una “leggendaria icona”. L’ Exp.restaurant di Pokolbin, nel Nuovo Galles del Sud, si è aggiudicato la medaglia d’oro per l’Australia.

I 10 migliori ristoranti di alta cucina secondo Tripadvisor

1 – Restaurant Pic, France

2 – Restaurante 1621, Colombia

3 – Northcote Restaurant, UK

4 – Casa Vigil, Argentina

5 – Maison Medard, France

6 – Tour d’Argent, France

7 – Leclère Cuisine d’Arrivage, France

8 – Akira Back, Thailand

9 – The Grove, New Zealand

10 – Ristorante Villa Crespi, Italy

I migliori “tesori nascosti”

La categoria “perle nascoste” di Tripadvisor celebra i ristoranti eccellenti, ma meno conosciuti. Il primo posto è occupato da Ponchos Food & Wines nella città peruviana di Aguas Calientes, nota come la porta d’accesso al Machu Picchu. Tripadvisor elogia il ristorante per la sua ‘vivace spettacolarità e il suo stile locale’. La medaglia d’argento va a Bodega Biarritz di Barcellona; mentre il terzo posto va a Ely’s Kitchen Ubud in Indonesia. Ben due i ristoranti italiani segnalati in questa categoria: l’Osteria Rio Del Sole, che si trova all’interno di Cascina Riazzolo presso Albairate (Milano), classificatosi al settimo posto; e Tonnarello, una certezza per i buongustai nel cuore di Trastevere, che ha ottenuto il decino posto.

1 – Ponchos Food & Wines, Peru

2 – Bodega Biarritz, Spain

3 – Ely’s Kitchen Ubud, Indonesia

4 – Lavang, Solihull

5 – Mulli Steak & Wine, Peru

6 – Minha Praia, Brazil

7 – Osteria Rio Del Sole, Italy

8 – Pizzeria Sette Sorelle, Croatia

9 – Restaurant Puig de Santa Magdalena, Spain

10 – Tonnarello, Italy

I migliori ristoranti informali per il 2024

Nella classifica dei ristoranti informali, eccelle il peruviano Organika Restaurant a Cusco. Seconda piazza per il Cafe Chill in Sri Lanka, terzo la Bodegas Mezquita Céspedes, a Cordoba (Spagna). Anche in questa categoria compare l’italiano Tonnarello, sempre in decima posizione.

1 – Organika, Peru

2 – Cafe Chill, Sri Lanka

3 – Bodegas Mezquita Céspedes, Spain

4 – Pizzeria Arrivederci, France

5 – Bodega Biarritz, Spain

6 – Yaku Restaurant, Peru

7 – Carolino Cocina de Estación, Argentina

8 – Thes ‘Greek Creative Cuisine’, Greece

9 – Makars Gourmet Mash Bar, Edinburgh

10 – Tonnarello, Italy