Riga è stata nominata la città con il miglior rapporto qualità-prezzo in Europa da Post Office Travel Money, sito delle poste britanniche che ogni anno pubblica il City Costs Barometer mettendo a confronto i costi delle vacanze nel Vecchio Continente.

Costi per i turisti: 38 città europee messe a confronto

Anche se Post Office Travel Money confronta i costi dei soggiorni di breve durata nelle città europee espressamente per i cittadini britannici, questo “barometro” dei prezzi risulta comunque utile anche per i Paesi che utilizzano l’euro. Relativamente all’anno 2024, sono state infatti messe a confronto 38 città europee in merito a 12 voci di spesa turistica: dagli alloggi ai pasti, dalle bevande ai trasporti urbani fino alle attrazioni.

I costi di un weekend lungo a Riga

Secondo lo studio, la città più conveniente per i turisti è risultata Riga, capitale della Lettonia. Per un weekend lungo di due notti in un hotel a tre stelle, una cena di tre portate per due con una bottiglia di vino della casa, trasferimenti di andata e ritorno dall’aeroporto, una travel card di 48 ore, un giro turistico in autobus e l’ingresso alle principali attrazioni turistiche il “barometro” delle poste britanniche indica una spesa complessiva di circa 300 euro.

Affacciata sul Mar Baltico, a Riga convivono splendidi edifici art nouveau, un cuore medievale e vivaci quartieri hipster. Da non perdere la Città Vecchia, con le sue stradine acciottolate e la famosa Casa delle Teste Nere. Senza pari il Centrs, un vero museo a cielo aperto dove l’Art Nouveau raggiunge livelli ineguagliabili. Tappa consigliata per assaggiare lo street food locale, il Mercato Centrale nel quartiere ex sovietico.

Europa orientale: sono qui le città più convenienti per i turisti

Sette delle prime 10 città più economiche segnalate dal City Costs Barometer si trovano nell’Europa orientale (tre di esse sono in Polonia): Vilnius in Lituania (2°), Varsavia in Polonia (3°), Podgorica in Montenegro (4°), Danzica in Polonia (7°), Cracovia in Polonia (8°) e Zagabria in Croazia (10°). Per Podgorica e Danzica è la prima volta nella top 10 di Post Office Travel Money.

Europa, in queste città i prezzi sono calati

I prezzi sono diminuiti nella metà delle città prese in esame dal City Costs Barometer. I maggiori cali di prezzo si sono verificati a Helsinki (-20,2%), Porto (-15,5%), Riga (-15%), Varsavia (-13,2%) e Amsterdam (-12,9%). L’alloggio rappresenta ancora la voce di costo più elevata e varia molto a seconda della città.

Oslo e Copenaghen le città più costose da visitare

Secondo il City Costs Barometer, Oslo e Copenaghen sono risultate le città più costose da visitare. Nell’ambito dell’Europa occidentale, sono le due città portoghesi di Lisbona e Porto quelle più abbordabili per i turisti.

Weekend a prezzi abbordabili: le città d’Europa più convenienti

Riga, Lettonia Vilnius, Lituania Varsavia, Polonia Podgorica, Montenegro Lisbona, Portogallo Lille, Francia Danzica, Polonia Cracovia, Polonia Porto, Portogallo Zagabria, Croazia

Leggi anche Città per super ricchi: anche Milano nella top ten