Milano ha compiuto un significativo balzo nel ranking globale delle capitali del luxury real estate (che comprende immobili esclusivi con prezzi al metro quadro generalmente molto elevati), passando dal 17° al 5° posto nel BARNES City Index, che analizza le città più attraenti per gli Ultra High-Net-Worth Individuals (UHNWI). L’indice, che si basa su tre criteri (affettivi, pratici e finanziari), include le 50 città preferite da chi ha un patrimonio investibile superiore ai 30 milioni di dollari.

Madrid al Top. Milano sale, Parigi e New York scendono

La città lombarda è dunque ora tra le prime cinque nel BARNES City Index. Madrid, che era al quarto posto nel 2024, quest’anno ha conquistato la prima posizione. Seguono Dubai, Miami e Monaco. Per la prima volta, Parigi e New York, da tempo presenti nella Top 5, si sono classificate rispettivamente al 6° e 7° posto.

Milano, regime fiscale favorevole e infrastrutture buone

«Città come Monaco e Milano hanno compiuto un balzo spettacolare in classifica», ha evidenziato il presidente di BARNES Thibault de Saint Vincent, sottolineando come il capoluogo lombardo sia in grado di offrire «un’esperienza a 360° attraverso una tassazione vantaggiosa, infrastrutture di qualità e uno stile di vita raffinato». Sul regime fiscale favorevole per chi trasferisce la propria residenza in Italia si sofferma il Corriere della Sera, che scrive: «Si tratta di una flat tax che consente ai nuovi residenti di pagare una somma fissa annuale – in precedenza pari a 100mila euro, di recente salita a 200mila euro – sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dal loro ammontare».

«Madrid o Milano soddisfano le aspettative degli UHNWI, che preferiscono destinazioni autentiche dove immergersi nell’arte di vivere, beneficiando al contempo di solide basi, ovvero scuole e università di qualità, infrastrutture moderne e un significativo potenziale di valore aggiunto», ha aggiunto Heidi Barnes, fondatrice di BARNES.

Perché il mercato immobiliare di Milano è appetibile

Nella classifica di BARNES si rileva come Milano, capitale della moda e del design internazionale, si trovi in una posizione strategica tra mare e montagna, sia una città dinamica, con una storica pianificazione urbana e prezzi immobiliari ragionevoli (da 9.000 €/m² a 21.000 €/m² per immobili eccezionali). Tutto questo, unito alla qualità di scuole internazionali, alla vita culturale, alla gastronomia e all’offerta culturale, rendono la metropoli lombarda una scelta attrattiva per le famiglie UHNWI.

Il mercato immobiliare meneghino è molto diversificato, con appartamenti storici e contemporanei di alta qualità. Gli stranieri preferiscono appartamenti di grandi dimensioni in edifici di una certa qualità architettonica, ai piani alti, luminosi, con terrazzo e posti auto. Con 1 milione di euro, si cita come esempio, si può acquistare un appartamento di 120 mq nel Centro Storico o uno di 180 mq nel Parco della Resistenza.

Telelavoro e proprietà di prestigio: gli obiettivi dei super-ricchi

Per gli Ultra High-Net-Worth Individuals (UHNWI), afferma BARNES, possedere una o più proprietà di prestigio è spesso un obiettivo personale e professionale. «In meno di un decennio, si sono diffusi nuovi comportamenti, basati sull’uso parallelo di due o tre residenze, o anche di più», evidenzia la società che spiega come sia diventato comune, fra i super-ricchi, «possedere un pied-à-terre in una grande città su entrambe le sponde dell’Atlantico, così come diversi resort turistici in tutto il mondo in cui condividere la vita familiare a seconda della stagione, in un contesto di telelavoro diffuso»

BARNES City Index: le città in classifica

Fra partentesi la posizione in classifica dello scorso anno

Madrid (4) Dubai (1) Miami (2) Monaco (12) Milano (17) Parigi (5) New York (3) Londra (6) Roma (=) Austin (7) Abu Dhabi (13) Budapest (14) Ginevra (11) Istanbul (10) Tokyo (16) Atena (33) Zurigo (15) Dallas (22) Singapore (20) Stoccolma (21) Copenaghen (18) Barcellona (19) Doha (35) Vienna (25) Lisbona (8) Dublino (=) Los Angeles (24) Amsterdam (42) San Diego (28) Bruxelles (29) Monaco di Baviera (27) Seul (31) Oslo (32) Firenze (46) Malaga (Marbella) (47) Sydney (=) Lussemburgo (nuovo entrante) Mumbai (41) Boston (38) Montréal (34) Pechino (39) Hong Kong (23) Città del Messico (49) Riyadh (nuovo entrante) Auckland (45) Toronto (43) Bangkok (40) Shanghai (nuovo entrante) Shenzhen (44) Washington (30)

