Secondo un’analisi del Mastercard Economics Institute (MEI) le tendenze estive di viaggio per il 2025 indicano uno spostamento dell’interesse verso l’Asia-Pacifico, con Tokyo (diventata la città più visitata al mondo nel 2024, scalzando Bangkok) e Osaka in testa alla classifica delle mete più gettonate. L’indagine è basata su dati OAG – il principale fornitore al mondo di informazioni digitali sui voli – relativi alle prenotazioni aeree. Le scelte dei viaggiatori sono influenzate da una articolata combinazione di fattori, dalle fluttuazioni valutarie alla situazione politica ed economica globale.

Vacanze estive: Tokyo fa tendenza

La classifica delle mete con maggiore slancio nel 2025 è dominata da città dell’Asia-Pacifico. Tokyo conquista il primo posto tra le destinazioni estive più scelte, seguita da Osaka. La debolezza dello yen ha reso il Giappone particolarmente accessibile per i viaggiatori internazionali, contribuendo alla popolarità di queste città. Anche Parigi, terza in classifica, rimane una meta di grande richiamo, ma perde terreno rispetto alle città asiatiche.

La destinazioni più appealing per le vacanze estive 2025

Il Mastercard Economics Institute (MEI) ha analizzato i dati OAG sulle prenotazioni dei voli fino a marzo per i viaggi di questa estate (da giugno a settembre): confrontando la quota attuale di ciascuna destinazione con quella del 2024, sono state identificate le 15 destinazioni con il trend più elevato: ovvero quelle con i maggiori incrementi relativi di viaggiatori.

Il ruolo dei cambiamenti economici e politici

L’analisi del MEI sottolinea che l’economia è un fattore chiave, ma non unico, nelle decisioni di viaggio. Le fluttuazioni valutarie, le politiche governative e la situazione geopolitica incidono sulla mobilità internazionale. Alcuni segnali mostrano, per esempio, una riduzione dei viaggi verso gli Stati Uniti dal Canada e dall’Europa. Tuttavia, il settore dei servizi, viaggi inclusi, sembra risentire meno delle tensioni commerciali rispetto a quello dei beni. Anche in un contesto economico incerto, le motivazioni personali – come la ricerca di benessere, l’avventura o eventi sportivi – continuano a guidare le scelte dei viaggiatori. Le persone sono disposte a spendere pur di realizzare sogni a lungo desiderati, anche in destinazioni lontane.

Qualità-prezzo e mete balneari in ascesa

Le altre destinazioni presenti nell’elenco evidenziano l’importanza del rapporto qualità-prezzo, in particolare nella regione Asia-Pacifico, e l’attrattiva delle città balneari, come Maiorca, in Spagna, Nha Trang, in Vietnam e Rio de Janeiro.

Le principali destinazioni per le vacanze estive

Tokyo Osaka Parigi Shanghai Palma di Maiorca Seul Pechino Madrid Rio de Janeiro Singapore Nha Trang Reykjavík Fukuoka Hurghada Sharm El Sheikh

2019-2024: le città emergenti nel turismo globale

MEI ha calcolato la variazione delle prenotazioni di voli per ciascuna destinazione tra il 2019 e il 2024 utilizzando i dati di OAG. Da questa valutazione è emerso che le principali destinazioni emergenti in questo periodo sono state Tokyo, Jeddah, in Arabia Saudita, e Osaka. Jeddah e Riyadh, nello specifico, si stanno affermando come mete turistiche grazie a recenti riforme che hanno reso più facile viaggiare nel Paese. Tirana, capitale dell’Albania, ha visto un boom di visitatori europei, soprattutto italiani. Infine, incoraggiati dalla forza del dollaro statunitense, molti americani hanno scelto negli ultimi anni di viaggiare all’estero, scegliendo mete come Cancun, Tokyo e Roma.

